Qué necesita Verstappen para ser campeón de la F1 en la última carrera del año

La Fórmula 1 llega a su desenlace más emocionante en años. El campeonato se definirá el próximo domingo en Abu Dhabi con tres pilotos en disputa por el título mundial. Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri mantienen vivas sus chances matemáticas en una temporada que ha estado marcada por la paridad y la competencia intensa entre los equipos de punta.

El neerlandés de Red Bull protagonizó una remontada espectacular en la segunda mitad del año. Verstappen llegó a estar a más de 70 puntos del liderato tras el Gran Premio de Zandvoort, pero una serie de actualizaciones en su monoplaza y resultados consistentes lo colocaron nuevamente en la pelea. Su victoria en Qatar el pasado domingo revitalizó completamente sus aspiraciones de conseguir el quinto título consecutivo en su carrera.

Los escenarios de Verstappen para ser campeón

Max Verstappen debe ganar la carrera y esperar que Norris finalice cuarto o peor para coronarse campeón. El piloto de Red Bull suma actualmente 396 puntos, mientras que el líder Lando Norris acumula 408 unidades. Una victoria del neerlandés combinada con un cuarto lugar del británico los dejaría igualados en puntos, pero Verstappen obtendría el título gracias al criterio de desempate. El reglamento establece que en caso de igualdad, quien tenga más victorias en la temporada se consagra campeón.

El tetracampeón también tiene otras vías para quedarse con el título. Si termina segundo en Abu Dhabi, necesitará que Norris finalice séptimo o más atrás para superar al británico en la tabla. Un tercer lugar de Verstappen requeriría que el piloto de McLaren quede noveno o peor. Cualquier resultado por fuera del podio dejaría al neerlandés sin opciones matemáticas de llevarse el campeonato.

Los tres pilotos llegan a la última carrera con siete victorias cada uno en la temporada. Sin embargo, Verstappen cuenta con cinco segundos puestos, mientras que Norris registra ocho. Este detalle se vuelve crucial en los escenarios de desempate, ya que si ambos pilotos igualan en puntos y en cantidad de victorias, el título favorecería a Norris por su mayor número de segundas posiciones.

Una remontada histórica en la recta final

La recuperación de Verstappen en las últimas fechas del calendario representa uno de los regresos más notables en la historia reciente de la categoría. El piloto holandés consiguió sumar 108 puntos más que Piastri y 58 más que Norris en apenas siete grandes premios. La mejoría en el rendimiento del Red Bull RB21 tras las actualizaciones introducidas en Monza marcó un punto de inflexión en la temporada.

El circuito de Yas Marina no ofrece un favoritismo claro para ningún equipo. Norris ganó en Abu Dhabi en 2024, mientras que Verstappen se impuso en las ediciones 2020 y 2023. La carrera se disputará el domingo 7 de diciembre a las 10 de Argentina y repartirá los últimos 25 puntos de la temporada. La definición marcará la primera vez desde 2010 que tres pilotos llegan matemáticamente con chances al último Gran Premio del año.