Desaparición de Loan

Caso Loan: la conmovedora revelación de la mamá del nene

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 1 hora

Caso Loan: cómo sigue la búsqueda del niño antes de que comience el juicio

Hace 2 horas

Caso Loan: Laudelina Peña y la carta sobre la verdad de la desaparición

La tía del niño desaparecido saldrá de la cárcel en la brevedad para dirigirse a un centro de salud oftalmológico. Su traslado se realizará con medidas estrictas de seguridad.

Desde hace algunos días comenzaron a circular rumores alrededor del caso Loan Danilo Peña y una posible resolución. En primer lugar, con el rastrillaje de cuatro lagunas en las inmediaciones de la casa de la abuela Catalina -aunque todas dieron resultados negativos- y ahora, a pesar de desconocerse el origen real de la versión, tanto en medios como en redes, se aseguró que Laudelina Peña, tía del niño, había escrito una carta en la cárcel contando toda la verdad en relación a la desaparición.

Hace 3 horas

Caso Loan: uno de los detenidos por la desaparición saldrá de la cárcel

Hace 3 horas

Caso Loan: alerta por el resultado de los últimos rastrillajes

Caso Loan:: alerta por el resultado de los últimos rastrillajes

