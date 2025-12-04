EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: uno de los detenidos por la desaparición saldrá de la cárcel

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Hace 1 hora

Conmoción en Corrientes: la tía de Loan saldrá de la cárcel

En las últimas horas, según medios locales, se confirmó que Laudelina Peña abandonará la cárcel y será trasladada por cuestiones médicas desde el Complejo Penitenciario Federal N°6 de Luján de Cuyo (Mendoza) hacia un centro de salud.

 

Mientras la provincia de Corrientes se mantiene conmocionada por la noticia, fuentes judiciales aseguran que la tía del niño viajará para recibir un chequeo médico oftalmológico. Dicha asistencia fue autorizada debido a que la mujer presenta problemas en la vista que no pueden ser tratados dentro de la unidad penitenciaria, por falta de especialistas.

 

El traslado se realizará bajo estrictas medidas de seguridad, razón por la cual no se dió a conocer a qué centro será llevada. “Estará aislada y fuertemente custodiada”, dijo su abogada Mónica Chirivin.

Hace 1 hora

Caso Loan: terminaron los rastrillajes en cuatro lagunas

En el marco de la búsqueda de Loan Danilo Peña, quien se encuentra desaparecido hace más de 500 días, se realizó un rastrillaje en cuatro lagunas cercanas a las casas de Carlos Pérez y Victoria Caillava, apuntados como coautores materiales de la desaparición del niño.

Continúan las investigaciones y rastrillajes por la desaparición de Loan Danilo Peña de quien se desconoce el paradero desde el 13 de junio de 2024. Actualmente, el foco de la investigación se posa sobre cuatro lagunas cercanas a las viviendas de Carlos Pérez y de Victoria Caillava, imputados en la causa como coautores materiales del hecho. Los rastrillajes en estas áreas comenzaron el pasado 10 de noviembre en un trabajo en conjunto entre el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu), el Comando Unificado de Corrientes (CUC), Prefectura, Policía Federal, buzos tácticos y bomberos. Por el momento, no se reportó el hallazgo de ninguna prueba en las lagunas.

Hace 2 horas

Caso Loan: rastrillajes a último momento en una laguna que no fue revisada

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hace 3 horas

Las duras palabras del papá de Loan contra Laudelina, su hermana: "Mintió"

A un año de la desaparición del pequeño, los padres de Loan confían que alguno de los acusados se quiebre y confiese frente a la Justicia.

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje El Algarrobal, cerca de la ciudad correntina de 9 de Julio, la familia del pequeño está esperanzada en que antes o durante el juicio alguno de los siete procesados cuente qué pasó, qué hicieron y dónde está el pequeño que desapareció después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. El reclamo por la confesión volvió a surgir de la mamá de Loan, María Noguera, que habló con algunos medios correntinos que hicieron una vigilia por el aniversario.

