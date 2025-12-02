Continúan las investigaciones y rastrillajes por la desaparición de Loan Danilo Peña de quien se desconoce el paradero desde el 13 de junio de 2024. Actualmente, el foco de la investigación se posa sobre cuatro lagunas cercanas a las viviendas de Carlos Pérez y de Victoria Caillava, imputados en la causa como coautores materiales del hecho. Los rastrillajes en estas áreas comenzaron el pasado 10 de noviembre en un trabajo en conjunto entre el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu), el Comando Unificado de Corrientes (CUC), Prefectura, Policía Federal, buzos tácticos y bomberos. Por el momento, no se reportó el hallazgo de ninguna prueba en las lagunas.

Este operativo de rastrillaje en las cuatro lagunas se planificó a 50 días pero los agentes lograron finalizarlo en tan solo 20. Se pudo conocer que estos rastrillajes tuvieron origen por la declaración de un testigo protegido, quien marcó esos lugares en específico.

"Durante 20 días, agentes de búsqueda de personas y buzos tácticos inspeccionaron cuatro espejos de agua ubicados cerca de campos del marino Carlos Pérez y de su esposa Victoria Caillava", destacaron allegados al caso. Si bien por el momento no se hallaron pruebas en las lagunas, se informó que las condiciones meteorológicas dificultaron los operativos de rastrillaje en la cuarta laguna.

Quiénes son los detenidos por el caso Loan

La Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los imputados del caso para sustraer a Loan, si bien aún se desconoce el paradero del niño, los detenidos ya cuentan con una acusación formal.

La causa por el momento cuenta con ocho detenidos, sobre quienes pesan distintas responsabilidades, estos son: