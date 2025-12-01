Tiene 15 habitantes, una escuela y un "cuidador" de la estación de tren: el pueblo a 1 hora de CABA que parece detenido en el tiempo.

En la amplitud de la Provincia de Buenos Aires, existe una gran cantidad de pueblos que vale la pena visitar. Por ejemplo, en el partido de Luján existe un pequeño paraje llamado San Eladio: tiene solo 15 habitantes, una escuela y un cuidador de la estación de trenes. Además, la mejor parte es que está tan solo a una hora y media de CABA, por lo que es perfecto para una escapada de fin de semana.

El origen de San Eladio surge como varios pueblos rurales del conurbano bonaerense: está íntimamente ligado a la llegada del ferrocarril. San Eladio nació al calor de la antigua unión vial: su estación de ferrocarril fue construida en 1908 por la antigua Compañía General de Ferrocarriles, como parte de la vía que llegaba a Rosario. Con el paso del tiempo, la estación dejó de prestar servicio regular y hoy ya no circulan trenes en ese ramal.

A pesar del abandono de los servicios, la traza conserva su historia: todavía puede leerse el nombre “San Eladio” en lo que queda del galpón de la estación, aunque parcialmente oculto por la vegetación, un recuerdo tangible de su pasado ferroviario.

Un paraje rural, modesto, parte del Luján menos conocido

Según registros geográficos, San Eladio aparece como una “vivienda/ localidad” en el partido de Luján, con coordenadas aproximadas 34° 45′ 4″ S, 59° 11′ 21″ O, lo que indica que conserva su estatus de paraje, aunque no aparezca como una localidad poblada con servicios o densidad significativa.

Los últimos reportes indican que hay aproximadamente 15 habitantes en el paraje, entre los que destaca Jorge, el cuidador de la estación que reside allí desde que fue contratado por Trenes Argentinos para dicho fin. Además, a tan solo unos metros, está ubicada la escuela primaria N°27, que funciona hasta el día de hoy.

A diferencia de otros destinos turísticos o de mayor circulación del partido, San Eladio no figura hoy entre los polos más promocionados de Luján, como su ciudad cabecera, sus espacios históricos, su famoso río o sus zonas recreativas. Esto lo transforma en un testigo silente de otra época: de cuando el tren y su infraestructura eran eje vertebrador de la región; de cuando pueblos se formaban alrededor de estaciones, galpones y vías férreas.