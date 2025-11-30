Boca le ganó a Argentinos en la Bombonera y ya piensa en las semifinales

Boca Juniors se aseguró un lugar en las semifinales del Torneo Clausura 2025 tras un ajustado pero merecido 1-0 ante Argentinos Juniors en La Bombonera. Un gol tempranero de Ayrton Costa definió un duelo estratégico donde el Xeneize exhibió practicidad y el Bicho pagó su falta de puntería.

El encuentro, válido por los cuartos de final, no dio tiempo para el estudio. Boca, impulsado por su público y su racha ganadora, salió decidido a imponer condiciones. Apenas transcurrían cinco minutos cuando el Xeneize encontró la ventaja.

Tras una jugada ofensiva que generó confusión en el área de Argentinos, el balón quedó servido. El defensor Ayrton Costa aprovechó un rebote corto del arquero Gonzalo Siri para rematar con precisión, desatando la euforia en el Alberto J. Armando. 1-0 y el partido se ponía a favor del local antes de que el Bicho pudiera siquiera asentarse en el campo.

El gol obligó a Argentinos Juniors a salir de su esquema y buscar rápidamente el empate. Los dirigidos por Nicolás Diez (DT de Argentinos) tomaron el control del balón, intentando desequilibrar a la defensa de Boca, pero carecieron de profundidad y precisión en los metros finales. Agustín Marchesín, el arquero de Boca, tuvo una primera mitad relativamente tranquila.

Por su parte, Boca se acomodó tácticamente, esperando la contra para lastimar. Estuvo muy cerca de ampliar la ventaja: el chileno Carlos Palacios estuvo a punto de clavar un golazo con un potente remate que pegó en el travesaño, y sobre el cierre de la primera mitad, un contragolpe fulminante, comandado por Miguel Merentiel, cruzó el área sin que ni Zeballos ni Giménez pudieran empujar el balón a la red. El descanso llegó con la mínima ventaja para el equipo de Claudio Úbeda (DT de Boca).

La segunda mitad mantuvo el mismo patrón de juego: Argentinos con posesión, buscando espacios, y Boca, más ordenado tácticamente, apostando a la seguridad defensiva. El equipo de La Paternal intentó con variantes ofensivas, pero la línea de fondo Xeneize se mostró sólida y atenta para neutralizar cualquier peligro.

A medida que el reloj avanzaba, la frustración crecía en el Bicho. Boca, sin brillar en lo estético pero sí en lo pragmático, manejó los tiempos con experiencia, logrando que el mediocampo de Argentinos se desgastara sin generar remates claros.

El pitazo final del árbitro Fernando Echenique confirmó la victoria por 1-0 para Boca Juniors. El gol madrugador de Ayrton Costa resultó ser suficiente para que el Xeneize se imponga en un cruce de alta tensión. Boca avanzó así a las semifinales del Torneo Clausura, donde esperaba al vencedor de la llave entre Racing y Tigre, manteniendo vivo su sueño de levantar el título.

Formaciones probables de Boca y Argentinos