Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 30 de noviembre

Temperaturas templadas y humedad constante definirán un domingo con cielo variable y escasa amplitud térmica.

El clima en Córdoba para este domingo estará marcado por condiciones inestables que mantienen la atención sobre el pronóstico del tiempo. Las previsiones anticipan variaciones durante el día y la posibilidad de nuevas precipitaciones. Los detalles sobre la evolución de la jornada se desarrollan en los apartados siguientes, con información precisa y actualizada.

Temperatura y condiciones generales del clima

El domingo 30 de noviembre presentará una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzará los 23 grados. Se trata de una jornada templada, con un leve descenso respecto de días previos, acompañada por un ambiente húmedo y nubosidad variable que dominará gran parte del día.

El patrón atmosférico responde a la presencia de aire húmedo del sector sur y sudeste, lo que genera un contexto favorable para el desarrollo de tormentas aisladas y chaparrones intermitentes. Estas condiciones influirán en el clima desde tempranas horas y se prolongarán hasta el cierre de la jornada.

Pronóstico del tiempo para la mañana

Durante la mañana se esperan tormentas y chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvias que se mantiene elevada. El ingreso de viento del sudeste, con una intensidad cercana a 5 km/h, aportará humedad y reforzará la inestabilidad predominante.

El pronóstico del tiempo indica que las precipitaciones podrían presentarse en forma irregular, con momentos de lluvias moderadas y otros de mejoras temporarias. Sin embargo, la estructura atmosférica no permitirá una estabilización clara durante este tramo del día. Las temperaturas se mantendrán templadas, sin cambios bruscos.

Clima en Córdoba por la tarde

En horas de la tarde se prevé una continuidad del escenario inestable. La probabilidad de lluvias permanece en torno al 90%, lo que refleja un alto potencial de chaparrones y tormentas. La nubosidad será compacta y limitará la llegada del sol, contribuyendo a que la temperatura máxima se mantenga contenida.

El clima en Córdoba se caracterizará por una sensación térmica algo más baja en comparación con jornadas cálidas recientes, producto de la presencia constante de humedad y precipitaciones. El viento del sudeste no registrará variaciones significativas, por lo que no se espera una mejora marcada.

Pronóstico del tiempo hacia la noche

Durante la noche continuará el mismo patrón meteorológico, con lluvias probables y un ambiente templado. Las precipitaciones podrían extenderse de manera intermitente, acompañadas por un cielo mayormente cubierto.

El viento persistente del sector sudeste mantendrá la circulación de aire húmedo, impidiendo que se generen condiciones más estables. Esto prolongará la inestabilidad hasta las últimas horas del día, dejando un cierre dominado por lluvias y cielo gris.

Panorama climático general de la jornada

El domingo 30 de noviembre estará definido por un marcado escenario de inestabilidad y precipitaciones. Con temperaturas que se moverán entre los 19 y 23 grados, el día mostrará poca amplitud térmica y un predominio del ambiente húmedo.

Los intervalos de tormentas y chaparrones serán una constante desde la mañana hasta la noche, sin señales de una mejora sostenida. El clima mantendrá características templadas, con una humedad elevada y condiciones típicas de un período de transición atmosférica.

La jornada del domingo se perfila como un día templado e inestable, con lluvias persistentes y escasa variación térmica. El clima en Córdoba estará influido por aire húmedo del sudeste que potenciará las precipitaciones durante todo el día, bajo un pronóstico del tiempo que anticipa tormentas, chaparrones y un cielo cubierto desde la mañana hasta la noche.