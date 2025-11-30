ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

Este domingo 30 de noviembre mantiene el pulso de inestabilidad que marcó el fin de semana en la región. Luego de un sábado con núcleos convectivos y calor húmedo, el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra que las condiciones favorecerán lluvias y tormentas con probabilidad moderada a alta en amplias franjas horarias. El contraste térmico -más templado en Rosario, todavía caluroso en la ciudad de Santa Fe- puede potenciar episodios localmente intensos.

Para quienes siguen las alertas del SMN, el domingo aparece como una continuación: no es un evento aislado, sino parte de un patrón que en la región pampeana suele generar episodios de precipitaciones fuertes en primavera tardía. En ese sentido, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a actualizaciones y preparar medidas de protección en caso de tormentas fuertes.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

La ciudad de la bandera presenta para hoy una máxima en torno a 24° y mínima cercana a 17°. Las probabilidades de lluvia y tormentas oscilan entre el 40% y 70%, concentrándose la mayor inestabilidad durante la mañana y la tarde.

Están anunciados chaparrones intermitentes, descargas eléctricas y aguaceros de intensidad variable.

chaparrones intermitentes, descargas eléctricas y aguaceros de intensidad variable. La recomposición del tiempo no sería inmediata: el lunes muestra una clara mejoría en el pronóstico, con baja de inestabilidad y menos probabilidades de precipitación.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

En la capital provincial, la jornada arranca con una máxima prevista de 25° (luego del calor del sábado) y mínimas que rondan los 18°, pero con una inestabilidad más marcada que en Rosario. Las chances de tormentas fuertes se mantienen en el rango 40–70% a lo largo del día.

El SMN advierte que puede haber descargas eléctricas intensas y chaparrones de corta duración pero alta intensidad.

Dado el contraste de temperatura registrado entre sábado y domingo, puede registrarse mucha lluvia en poco tiempo y zonas con viento fuerte.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para las tormentas del domingo

La combinación de actividad eléctrica, intensificación de vientos y suelo saturado produce el mix clásico de emergencias menores: voladura de elementos sueltos, caída de árboles o ramas y cortes intermitentes. Algunas recomendaciones para tener en cuenta: