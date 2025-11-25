Cayó al río después de que su lancha choque contra un buque: está desaparecido y lo busca todo Santa Fe

En la noche del domingo, Gustavo Fabián Ibarra desapareció en el río Paraná frente a San Lorenzo, después de que su lancha colisionara contra un buque. La mujer que navegaba junto a él fue rescatada por pescadores que se encontraban en la zona y rápidamente atendida en una guardia náutica.

Prefectura Naval inició un operativo de búsqueda coordinado con el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe desde el momento del accidente y aún no han conseguido hallarlo. Ibarra es un policía de Rosario que se encontraba bajo disponibilidad. Es decir, fuera de servicio al momento del hecho.

El choque ocurrió entre las 20 y las 20.30 del domingo 23 de noviembre. Según el medio gráfico Rosario3, la mujer rescatada por los pescadores relató cómo ocurrió el impacto de la lancha contra el buque y precisó que tras ello "no vio emerger" a Ibarra.

“Vi cómo la lancha se sumergía y logré mantenerme a flote gracias a la ayuda de pescadores que acudieron al escuchar el choque”, recordó la sobreviviente.

El operativo de búsqueda para encontrar a Gustavo

Desde la noche del domingo, el despliegue de la Prefectura Naval para efectuar el operativo de búsqueda se mantiene activo. La Delegación Rosario de la fuerza está empleando embarcaciones especializadas y drones para rastrillar la zona del accidente. También participan personas dedicadas al rescate acuático y buzos tácticos.

Las autoridades que intervienen en la búsqueda solicitaron la colaboración de todas las personas que puedan aportar datos sobre el hecho o que hayan presenciado alguna maniobra inusual en el sector del río Paraná entre las 20 y las 20.30 del día del siniestro. Cualquiera que crea tener información valiosa para el operativo puede acercarse a cualquier entidad de las fuerzas o contactarlos a través de las redes sociales.

Buscan a una niña y a su madre acusada de secuestro

El Estado argentino ofrece $5 millones a quienes aporten datos sobre la desaparición de Alicia Athenas Pichon Troszynski y Sofía Belén Troszynski. Recientemente se elevó el monto debido al tiempo transcurrido sin resultados efectivos en la investigación.

El origen de esta búsqueda se remonta a mayo del 2023, cuando vieron por última vez a Alicia Athenas, una niña de siete años con doble nacionalidad argentina y francesa. Se estima que fue retenida por su madre, Sofía Troszynski, para impedir su restitución a Francia.

Desde entonces se emitió una alerta amarilla de Interpol, pero todavía no se logró dar con el paradero de ambas. Troszynski está imputada por el delito de sustracción de menores.