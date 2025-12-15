Nueva alianza con Chile: Kast viaja este martes a Argentina y lo recibe Milei

No hay dudas sobre la alianza entre Javier Milei y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Prueba de ello es que el primer viaje que el chileno hará tras su contundente victoria electoral del domingo será a Argentina este martes, donde será recibido en la Casa Rosada por el mandatario libertario, según confirmaron fuentes oficiales a este portal.

Anoche Milei fue uno de los primeros líderes de la región en celebrar los resultados del balotaje: "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!", tuiteó el argentino.

Ambos se verán al mediodía en el despacho del Presidente argentino. Lo acompañará a Milei el Canciller Pablo Quirno. No habrá declaración conjunta porque aún no es una reunión bilateral ya que no asumió el mandatario electo.

Este martes, el chileno visitará el Salón Blanco del Palacio de Gobierno como primera visita como mandatario electo. Si bien la agenda aún está en pleno diseño, podría incluir una entrevista con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de nacionalidad chilena.

El referente del Partido Republicano chileno asumirá al cargo el 11 de marzo de 2026. Ya visitó el Palacio de la Moneda secundado por miembros de su equipo y su esposa, María Pía Adriasola, para reunirse con el saliente mandatario, Gabriel Boric en una reunión para coordinar la transición.

El tres veces candidato presidencial de la ultraderecha de Chile, Kast, arrasó este domingo en un balotaje frente a la candidata oficialista Jeannette Jara por 17 puntos porcentuales. Con más del 95% escrutado, el líder del Partido Republicano lidera el conteo con más del 58% de los votos frente a Jara que acumula un poco más del 41%. Con esta amplia diferencia, en el país vecino ya consideran irreversible la tendencia.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, fue el primero en salir a festejar en en el búnker opositor y contó que Jara llamó por teléfono a Kast para felicitarlo y reconocer la derrota. Minutos después, la propia candidata oficialista repitió el mensaje en sus redes: "La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho."

Kast: "Nos van a tocar decisiones difíficiles"

El flamante presidente electo festejó la victoria en la balotaje en un escenario vacío, que marcó el contraste con lo que fue la primera vuelta a donde se subió incluso la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei, que había competido contra Kast. El presidente electo le agradeció a ella por no especular tras salir cuarta en la primera vuelta y sumar rápido su apoyo a Kast como también agradeció al ex candidato Johannes Kaiser.