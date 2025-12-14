Los chilenos eligieron entre José Antonio Kast y Jeannete Jara en el balotaje.

Este domingo 14 de diciembre Chile eligió al sucesor o sucesora de Gabriel Boric. Los candidatos que llegaron a la segunda vuelta fueron el ultraderechista y fundador del Partido Republicano (PR), José Antonio Kast, y la comunista y candidata única de una amplia alianza progresista, Jeannete Jara. A las 18 se cerraron los comicios y las autoridades del Servicio Electoral (Servel) que los primeros resultados preliminares estarán disponibles después de una hora.

Según diversas encuestas publicadas antes de la veda, Kast llegó al balotaje como claro favorito. Y aunque representan polos opuestos en lo ideológico, ambos candidatos centraron sus campañas en propuestas centradas en seguridad, migración y economía, reflejo de un clima político en el que la percepción de inseguridad y la presión migratoria dominan el debate público.

Más de 15,6 millones de personas estaban habitadas a votar y, al igual que en la primera vuelta, el sufragio fue obligatorio. Por lo que no asistir sin justificación puede derivar en multas económicas establecidas por ley.

Kast votó esta mañana en el municipio de Paine, al sur de la región Metropolitana. Mientras que Jara lo hizo después del mediodía en el municipio de Conchalí. Más temprano sufragó el presidente Gabriel Boric, que viajó a Punta Arenas, su ciudad natal, en la sureña región de Magallanes.

Resultados preliminares en el extranjero

Jeannette Jara se impuso en Nueva Zelanda tras el cierre de las mesas. La candidata obtuvo un 69,99% de las preferencias. La exministra de Boric también ganó por amplia diferencia en Corea del Sur, Japón y Australia.

En tanto, en Malasia, fue José Antonio Kast quien se llevó a victoria al obtener el 76,92% de los votos.

No obstante, estos resultados son parciales, ya que los oficiales serán entregados por el Servel después de las 18.

Segunda vuelta en Chile: ¿A qué hora se conocerán los resultados?

“Si las mesas cierran a las 18:00 horas, entre una hora y una hora y media después se pueden comenzar a transmitir los primeros resultados preliminares”, informó la presidenta del Servel, Pamela Figueroa.

El cierre de mesas está fijado para las 18:00 horas, aunque el Servel precisó que este horario puede extenderse en caso de que aún existan personas esperando para votar. En ese escenario, el presidente de la mesa debe aguardar hasta que todos los electores presentes hayan sufragado antes de cerrar el proceso.