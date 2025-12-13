José Antonio Kast o Jeannette Jara: ¿Quién será el próximo presidente de Chile?

El próximo domingo 14 de diciembre en Chile se realizará el balotaje para definir quién será el nuevo presidente. El o la sucesora de Gabriel Boric se definirá entre la candidata del Partido Comunista Jeannette Jara y el líder republicano José Antonio Kast.

Más de 15 millones de chilenos están habilitados para asistir a las urnas. Ambos candidatos no lograron superar el 50% de los votos en primera vuelta y según las encuestas, Kast se ubica primero, pese a que en los comicios del 16 de noviembre, Jara se había impuesto por un 26,8% de los votos ante el 23,9% del candidato conservador.

Sin embargo, de cara al balotaje crece la expectativa sobre hacia dónde irán los votos de Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Franco Parisi, cuyos apoyos podrían inclinar la balanza. Hace dos semanas la consultora AtlasIntel, reconocida internacionalmente por haber anticipado con precisión matemática el triunfo de Javier Milei en 2023, había publicado su encuesta con un pronóstico lapidario para el oficialismo: Kast se perfila como el próximo presidente con una ventaja abrumadora.

Quién gana el balotaje en Chile 2025: qué dicen las últimas encuestas

Nuevamente, el ultraderechista lidera los sondeos con una intención de voto que ronda entre el 55% y el 60%. El republicano espera sumar el apoyo de varios aspirantes de derecha para el balotaje del próximo domingo. La encuesta que publicó el 29 de noviembre Plaza Pública Cadem proyecta que obtendría el 58% de los votos frente al 42% de Jara.

Los 16 puntos de diferencia se verían impulsados por los votantes del libertario Johannes Kaiser; Evelyn Matthei, referente de la derecha tradicional, y Franco Parisi, líder del Partido de la Gente. El sondeo también indicó que el 37% de los votos de Parisi migrarían hacia Kast, mientras que un 22% optaría por Jara y un 41% aún no definió su postura. Mientras que un 60% de los seguidores de Matthei apoyaría a Kast y un 22% a Jara; el 18% permanece indeciso.

Las encuestas marcan que uno de los candidatos ganará por amplio margen.

En el caso de Kaiser, la sumatoria a Kast sería todavía más marcada: el 89% de sus votantes lo acompañaría y ninguno expresó intención de votar por Jara, aunque un 11% no reveló a quién votaría.

El relevamiento de Cadem también señaló que quienes votarían por Kast destacan su programa de gobierno centrado en seguridad, inmigración y economía (57%). Además, mencionan que buscan evitar una continuidad del gobierno del presidente Boric.

Por otra parte, quienes apoyan la candidatura de Jara afirma que la votarán porque se sienten mejore representados por sus ideas, valores y convicciones políticas (44%). También valoran su propuesta de gobierno enfocada en el aumento del sueldo mínimo y la ampliación de los derechos sociales (37%).