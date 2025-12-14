Al menos dos muertos y ocho heridos en un tiroteo en la Universidad de Brown

FOTO DE ARCHIVO. El ingreso en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, EEUU

Dos personas murieron y ocho resultaron heridas de gravedad en un tiroteo ocurrido el sábado en la Universidad Brown, la prestigiosa escuela de la Ivy League en Rhode Island, informó a la prensa el alcalde de Providence.

El alcalde, Brett Smiley, dijo que la policía seguía buscando al autor del tiroteo, que atacó en el edificio de ingeniería Barus & Holley de Brown, donde se estaban celebrando exámenes en ese momento. En una rueda de prensa, las autoridades dijeron que la policía buscaba a un hombre vestido de negro.

Smiley dijo que las autoridades aún no podían revelar detalles sobre las víctimas, incluyendo si eran estudiantes.

Brown se encuentra en College Hill, en Providence, la capital del estado de Rhode Island. La universidad cuenta con cientos de edificios, como aulas, laboratorios y dormitorios. La Oficina Federal de Investigaciones y otros funcionarios federales de Estados Unidos estaban en el lugar de los hechos, dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que no había sospechosos bajo custodia policial.

En comentarios a los periodistas en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había sido informado sobre la situación, que calificó de "terrible".

"Todo lo que podemos hacer en este momento es rezar por las víctimas y por aquellos que resultaron muy malheridos".

Con información de Reuters