Todos los títulos de Estudiantes en su historia: uno por uno, la lista completa

Estudiantes con la Copa Libertadores que ganó en 2009.

Estudiantes de La Plata es uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol argentino. Con una escuela de fútbol definida, ha generado amores y odios a lo largo de las décadas, a partir de lo que fue el equipo de Osvaldo Zubeldía, que supo ser campeón de absolutamente todo, con una manera de desempañarse en el campo que imponía una gran rigurosidad táctica, grandes futbolistas y llevar al límite el reglamento, para poder pelearle de igual a igual a los poderosos.

Esa escuela fue seguida luego por quizás su discípulo más importante, Carlos Salvador Bilardo. Y en tiempos modernos, quien continuó con la identidad "Pincha" fue Alejandro Sabella, que lograría la cuarta Copa Libertadores del club. Entre sus proezas, puede destacar ser uno de los seis equipos de Argentina que consiguieron ser campeones del mundo. Y lograr instalarse como uno de los equipos más destacados del país.

Cuántos títulos tiene Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata ganó seis títulos internacionales, ganó la liga en seis ocasiones (una amateur y cinco en el profesionalismo) y cuenta con cinco copas nacionales.

Todos los títulos de Estudiantes de La Plata

6 Copas Internacionales

Copa Libertadores 1968

Copa Intercontinental 1968

Copa Libertadores 1969

Copa Intermericana 1969

Copa Libertadores 1970

Copa Libertadores 2009

6 Ligas

Primera División 1913

Metropolitano 1967

Metropolitano 1982

Nacional 1983

Apertura 2006

Apertura 2010

5 Copas Nacionales

Copa Escobar 1944

Copa de la República 1945

Copa Argentina 2023

Copa de la Liga 2024

Trofeo de Campeones 2024

Hitos de Estudiantes de La Plata

Entre los logros más importantes en la historia del club, hay que resaltar que fue el primer campeón en la era profesional en cortar con la hegemonía de los llamados "5 grandes" (Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo) que se repartieron entre 1931 y 1967 todos los campeonatos de liga que se jugaron. También es uno de los tres equipos argentinos en salir campeón en Europa de la Intercontinental, al lograr dar la vuelta en Old Trafford ante el Manchester United. Los otros fueron Independiente ante Juventus (1973) y Boca ante Borussia Mönchengladbach (1977).

Estudiantes campeón en 1968.

Por su parte, también es uno de los dos equipos en conseguir ganar tres veces consecutivas la Copa Libertadores en 1968, 1969 y 1970 (el otro es Independiente, que lo consiguió cuatro veces seguidas entre 1972 y 1975). También cuenta con el mérito de estar entre los cinco equipos con más temporadas en primera división, solo por detrás de River, Boca e Independiente, con las mismas temporadas que Racing.