Todos los títulos de Estudiantes en su historia: uno por uno, la lista completa

Estudiantes de La Plata es uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol argentino. Con una escuela de fútbol definida, ha generado amores y odios a lo largo de las décadas, a partir de lo que fue el equipo de Osvaldo Zubeldía, que supo ser campeón de absolutamente todo, con una manera de desempañarse en el campo que imponía una gran rigurosidad táctica, grandes futbolistas y llevar al límite el reglamento, para poder pelearle de igual a igual a los poderosos.
Esa escuela fue seguida luego por quizás su discípulo más importante, Carlos Salvador Bilardo. Y en tiempos modernos, quien continuó con la identidad "Pincha" fue Alejandro Sabella, que lograría la cuarta Copa Libertadores del club. Entre sus proezas, puede destacar ser uno de los seis equipos de Argentina que consiguieron ser campeones del mundo. Y lograr instalarse como uno de los equipos más destacados del país.
Cuántos títulos tiene Estudiantes de La Plata
- Estudiantes de La Plata ganó seis títulos internacionales, ganó la liga en seis ocasiones (una amateur y cinco en el profesionalismo) y cuenta con cinco copas nacionales.
Todos los títulos de Estudiantes de La Plata
6 Copas Internacionales
- Copa Libertadores 1968
- Copa Intercontinental 1968
- Copa Libertadores 1969
- Copa Intermericana 1969
- Copa Libertadores 1970
- Copa Libertadores 2009
6 Ligas
- Primera División 1913
- Metropolitano 1967
- Metropolitano 1982
- Nacional 1983
- Apertura 2006
- Apertura 2010
5 Copas Nacionales
- Copa Escobar 1944
- Copa de la República 1945
- Copa Argentina 2023
- Copa de la Liga 2024
- Trofeo de Campeones 2024
Hitos de Estudiantes de La Plata
Entre los logros más importantes en la historia del club, hay que resaltar que fue el primer campeón en la era profesional en cortar con la hegemonía de los llamados "5 grandes" (Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo) que se repartieron entre 1931 y 1967 todos los campeonatos de liga que se jugaron. También es uno de los tres equipos argentinos en salir campeón en Europa de la Intercontinental, al lograr dar la vuelta en Old Trafford ante el Manchester United. Los otros fueron Independiente ante Juventus (1973) y Boca ante Borussia Mönchengladbach (1977).
Por su parte, también es uno de los dos equipos en conseguir ganar tres veces consecutivas la Copa Libertadores en 1968, 1969 y 1970 (el otro es Independiente, que lo consiguió cuatro veces seguidas entre 1972 y 1975). También cuenta con el mérito de estar entre los cinco equipos con más temporadas en primera división, solo por detrás de River, Boca e Independiente, con las mismas temporadas que Racing.