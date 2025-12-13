Te Cuento la Chaya: La Rioja convoca a escritoras y escritores de todo el país para un novedoso concurso literario

El Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Culturas, lanzó la convocatoria al 1° Concurso Nacional y 6° Concurso Regional de Microrrelatos “Te cuento la Chaya” 2026, en el marco del programa Letras en Conexión y de las actividades previstas por la tradicional Fiesta de la Chaya.

El certamen está dirigido a escritoras y escritores mayores de 16 años, riojanos o que acrediten más de dos años de residencia en cualquier provincia del país. El objetivo es fomentar la creación literaria y promover, en particular, el formato del microrrelato, una forma de ficción breve que ganó gran difusión entre autores y público lector.

Desde la Secretaría de Culturas destacaron que la Chaya, como tradición popular que identifica a La Rioja en el plano nacional e internacional, constituye un eje privilegiado para la producción de nuevas miradas, relatos y sensibilidades, al tiempo que se nutre de la historia, las costumbres y la vida cotidiana de la provincia.

Las personas interesadas podrán participar presentando sus textos hasta el viernes 27 de febrero de 2026. En los próximos días, la Secretaría difundirá las bases completas, modalidades de envío y criterios de selección a través de sus canales oficiales.

Cuándo será la Fiesta de la Chaya 2026

Con la presencia del gobernador Ricardo Quintela, La Rioja anunció en su casa en la Ciudad de Buenos Aires, el cronograma de la Fiesta Nacional de la Chaya y el Festival Chayero Sanagasteño. Para que cientos de ciudadanos y turistas vivan la identidad del norte argentino, los tradicionales festejos culturales se desarrollarán los días 13, 14 y 15; y 16, 17 y 18 de febrero respectivamente.

En el acto, el mandatario provincial hizo referencia a la importancia del sector turístico en el desarrollo de la región: "El sector del turismo es un sector dinámico por excelencia de la economía". "La propuesta innovadora de los Chachos, de nuestra moneda paralela, fue objeto de la ridiculización. Pero esto es un bono de cancelación de deuda, que es el Bono BoCaDe que lo hemos utilizado para ponerlo en el mercado y que se mueva la famosa rueda de la economía", detalló el mandatario.

Y reflexionó: "La economía no es sinónimo de sector financiero: este último solo es parte. Porque es producir bienes y servicios para poner al servicio de nuestra gente. A través del servicio podamos generar divisas para cumplir con nuestros acreedores aunque no fue tomada por nosotros, al contrario, y siempre hemos pagado".

El Festival de la Chaya es una de las festividades más importantes y arraigadas de la provincia. Su origen es una rica fusión de tradiciones, combinando las celebraciones carnavalescas introducidas por los conquistadores europeos con el ritual de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra) por las buenas cosechas, practicado ancestralmente por los pueblos originarios, particularmente los Diaguitas.

Esta mezcla cultural le otorga a la Chaya su carácter único como un festejo pagano que se desarrolla anualmente a mediados del verano, y llena las calles riojanas de color, música y un profundo sentido de pertenencia. La leyenda popular relata el trágico origen poético de esta celebración. Cuenta que Chaya era una joven india de gran belleza que se enamoró sin ser correspondida del Pujllay, un muchacho alegre y pícaro.