Formosa participó de la Mesa Consultiva del NEA del SENASA para definir la agenda sanitaria 2026

El Gobierno de Formosa participó de la Mesa Consultiva de la región NEA del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que se reunió en Posadas, Misiones, a representantes del sector agropecuario de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos para abordar la agenda sanitaria y productiva 2026 de la región.

El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, Martín Fernández, y por la presidenta del SENASA, María Beatriz “Pilu” Giraudo, quienes destacaron la importancia de estos espacios para relevar de primera mano las problemáticas del sector y ajustar las políticas sanitarias a las realidades productivas locales.

Desde el organismo sanitario, subrayaron que la Mesa Consultiva permite dimensionar el impacto de las decisiones técnicas y normativas en el territorio, y avanzar en la adecuación de regulaciones que favorezcan el desarrollo productivo sin descuidar los estándares de sanidad animal y vegetal, clave para las exportaciones y el abastecimiento interno.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la vacunación contra la fiebre aftosa para el período 2026. Las autoridades anticiparon que la primera campaña del año comenzará el 2 de marzo en las principales provincias del NEA, con el fin de mantener el esquema de cobertura vigente y reforzando la coordinación con las entidades ganaderas y fundaciones sanitarias locales.

También se analizaron los lineamientos para la vacunación contra la brucelosis bovina, repasando el calendario en aplicación y los fundamentos técnicos de las Resoluciones 67/2019, 957/2024 y 936/2025, que regulan el manejo sanitario de la enfermedad en rodeos bovinos. Frente a consultas del sector ganadero, el SENASA ratificó que se sostendrá un criterio de flexibilidad ante situaciones climáticas adversas, procurando, al mismo tiempo, reglas claras y homogéneas para toda la región.

Otro punto relevante fue el tratamiento del Plan Nacional de Garrapata. El organismo confirmó que mantendrá un compromiso firme para 2026, ante el avance del problema en áreas productivas que incluso eran consideradas libres. Se acordó reforzar las acciones de vigilancia, control y articulación con los servicios provinciales de sanidad animal.

En materia de sanidad vegetal, se abordó la situación del HLB (Huanglongbing), enfermedad que afecta a los cítricos. Se destacó el trabajo conjunto entre SENASA, INTA, municipios, entidades y productores como herramienta central para contener la dispersión. En ese marco, se mencionó la Resolución SENASA 596/2025, que define los lineamientos del Plan de Manejo Integral, incluyendo la capacitación a productores para la detección de la enfermedad y la eliminación de plantas positivas como medida preventiva.

Asimismo, se informaron las acciones de prevención frente a la plaga Sirex obesus, que afecta a plantaciones de pinos y fue detectada recientemente en Brasil. SENASA e INTA coordinan monitoreos y medidas de vigilancia, dado el riesgo potencial para la producción forestal en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

La participación de Formosa en la Mesa Consultiva NEA se inscribe en la agenda de trabajo sanitario y productivo de la provincia, que requiere coordinación permanente con los organismos nacionales para sostener los estándares de sanidad, resguardar la producción y acompañar a los productores frente a los nuevos desafíos sanitarios de la región.