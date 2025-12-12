Cotitular de la CGT, durísimo con la reforma laboral: "Una estafa"

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Octavio Arguello calificó como "una estafa a los trabajadores" la reforma laboral de Javier Milei porque "ataca directamente los derechos de los trabajadores" y reiteró su convocatoria a marchar el próximo jueves a Plaza de Mayo contra la iniciativa libertaria. También le pidió a los legisladores no permitir que se vote una ley "de forma exprés".

"Es una ley totalmente agresiva, que ataca directamente los derechos de los trabajadores no solo colectivamente sino también derechos individuales. No se puede aceptar bajo ningún término. Por eso hemos decidido hacer una marcha el jueves", dijo Arguello en diálogo con El Destape 1070.

El gremialista detalló que la CGT está "hablando con los legisladores" para convencerlos que "no pueden votar una ley de este tipo" de "forma exprés" como quiere hacer el oficialismo en las sesiones extraordinarias. "Esto no se puede hacer a libro cerrado como pretenden muchos senadores, como Carolina Losada, que quiere que se trate así. Esta reforma ya no es una ley sino una estafa a los trabajadores", agregó.

En esa línea, Arguello remarcó que en las últimas décadas ya hubo "experiencia" con reformas laborales y que "ninguna generó más trabajo, sino cada vez más desocupación". "De hecho, en la megaley se deformaron 16 puntos de derecho laboral y no produjeron más trabajo, sino que cada vez se cerraron más fábricas y cada vez más trabajadores en la calle", planteó, y remarcó: "La lucha no se termina ni un solo día. Es un tema muy delicado".

Otras críticas a la reforma

"Va en contra de los principios de los trabajadores. Va en contra de nuestra carta magna", defendió el jueves el cotitular de la central obrera Jorge Sola, luego de anunciar la fecha y hora de la marcha. El representante sindical habló luego de la reunión del consejo directivo, en la que se abordó el plan de lucha que iniciarán los gremios para enfrentar la reforma mileísta. "Va a significar una pelea judicial. Esto será una inconstitucionalidad", agregó.

Para Sola, la iniciativa del Gobierno Nacional es "un paso más en un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores" y cuestionó que se pretende hacer con un "tratamiento exprés" en el Congreso y "sin un acuerdo" y sin "una mesa de diálogo" con los sectores involucrados. "Pretenden llevar adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo y de quienes van a recibir las consecuencias negativas, que son los empleados, que lo quieren hacer con tratamiento exprés y a libro cerrado", se quejó.

Desde la CGT ya adelantaron que el plan de lucha tendrá "tres ejes": el Congreso, las movilizaciones en la calle y la Justicia. "Se pintaron la cara", fue la reacción de muchos tras el anuncio de la central obrera.