Natalie Pérez abre una nueva era con “Un Montón”, el primer adelanto de su próximo disco

Antes incluso de que suene la primera nota, “Un Montón” ya transmite esa sensación inequívoca de comienzo. Así se presenta Natalie Pérez en la puerta de su próximo álbum, con una canción que la reafirma, la expande y la ubica en un terreno donde la cumbia pop se convierte en un lenguaje propio. No es un coqueteo fugaz con el género, sino una decisión estética clara, la de apropiarse del pulso cumbiero y moldearlo desde su sensibilidad más personal.

“Un Montón” marca el inicio de una etapa en la que la voz creativa de Natalie aparece más firme y luminosa que nunca. Se trata de un arranque vibrante donde su madurez artística fluye con naturalidad, permitiéndole moverse entre ritmos y emociones con la libertad que ya es parte esencial de su sello.

El teclado cumbiero que abre la canción instala de inmediato un clima tropical, juguetón y fresco. Ese guiño rítmico, tan propio de la cumbia que invita a moverse sin pensarlo, define la cancha sobre la que la canción empieza a jugar. Y ahí, Natalie entra con una soltura desarmante, como si este universo sonoro la hubiera estado esperando. En un género que la potencia y que ella, a su vez, resignifica, la artista se despliega sin esfuerzo.

"Un Montón", la nueva era sonora de Natalie Pérez

El videoclip acompaña esa energía expansiva. Con su banda tocando en escena, Natalie baila lo que duele, sonríe, juega con la cámara y magnetiza sin pedir permiso. Su carisma, esa mezcla de cercanía, simpatía y brillo propio, transforma cada gesto en un guiño directo al espectador.

La canción nació de manera orgánica, tocada en vivo por la banda en estudio, y producida por Diego Matturro, quien elevó el ADN cumbiero con fuerza y color. Grabada en Elefante Blanco, en Montevideo, “Un Montón” respira esa vibra colectiva donde cada instrumento suma movimiento y textura, reforzando la frescura que atraviesa toda la interpretación de Natalie.

Con una carrera en constante evolución, Natalie Pérez sigue demostrando que puede habitar múltiples escenarios sin perder jamás su marca registrada: una impronta cálida, luminosa y auténtica que genera conexión inmediata con su público. “Un Montón” es mucho más que un single: es la primera puerta hacia su quinto álbum, un proyecto donde su identidad artística se expande, se afirma y encuentra nuevas formas de expresarse. Es el comienzo de un camino que promete nuevos colores, nuevos ritmos y una Natalie más suya que nunca.