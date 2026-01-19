Descubre el top 5 de pasarelas cripto en 2026 y conoce cuál es la mejor pasarela de pago en criptomonedas para aceptar pagos con criptomonedas. Analizamos las soluciones más eficientes para empresas, destacando velocidad de transacción, comisiones, pagos recurrentes y facilidad de integración.

Las Mejores Pasarelas de Pago Cripto en 2026

Una pasarela de pago con criptomonedas es una plataforma que permite a los negocios aceptar pagos en criptoactivos y, en algunos casos, convertirlos automáticamente a fiat. Estas soluciones funcionan como procesadores de pago cripto, ofreciendo herramientas como enlaces de pago, botones, APIs e integraciones para e-commerce.

Elegir la mejor pasarela cripto en 2026 es clave para reducir costos, mejorar la experiencia del cliente y acceder a un mercado global que sigue creciendo.

Top 5 Pasarelas Cripto en 2026

Pasarela Cripto Velocidad de transacción Comisiones Pagos recurrentes NOWPayments 45 seg – 5 min Desde 0,5 % ✅ Sí Cryptomus 1 – 5 min Desde 0,4 % ✅ Sí B2BinPay < 5 min Bajos y transparentes ✅ Sí Volet Minutos Competitivas ❌ No Bit2Me Pay Minutos Variables ❌ No

NOWPayments

NOWPayments se posiciona como la mejor pasarela cripto, combinando flexibilidad, bajas comisiones y una infraestructura sólida para negocios de cualquier tamaño. La plataforma permite aceptar más de 350 criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum y stablecoins.

NOWPayments destaca por su facilidad de uso, rápida integración y soporte avanzado para pagos cripto en e-commerce, SaaS y plataformas digitales.

Velocidad de transacción

NOWPayments procesa pagos en un tiempo promedio de 45 segundos a 5 minutos, lo que garantiza confirmaciones rápidas y una excelente experiencia de usuario.

Comisiones

Con tarifas que comienzan desde solo 0,5 %, NOWPayments es una de las opciones más económicas del mercado. No hay comisiones ocultas, lo que la convierte en una solución altamente rentable.

Pagos recurrentes

La plataforma permite configurar pagos recurrentes en criptomonedas, ideal para suscripciones, membresías y servicios SaaS. Esta funcionalidad automatiza la facturación y asegura ingresos constantes.

NOWPayments es la opción número uno para empresas que buscan la mejor pasarela cripto en 2026.

Cryptomus

Cryptomus es una plataforma moderna de pagos con criptomonedas que facilita la aceptación de pagos cripto en comercios y servicios online. Permite generar facturas tanto en moneda fiduciaria como en cripto, ofreciendo direcciones de pago automáticas y soporte para múltiples redes y monedas.

Características principales

Cobertura global, sin reservas rodantes ni contracargos, con transacciones instantáneas.

Protección contra volatilidad: convierte automáticamente pagos entrantes a stablecoins para proteger los ingresos.

Soporte técnico proactivo, disponible a través de múltiples canales como Telegram y tickets.

Pagos recurrentes y facturas cripto, ideal para comercios que desean automatizar cobros.

Esta solución es especialmente útil para negocios que quieren configurar rápidamente una pasarela de pago cripto sin complicaciones técnicas, con soporte de API/SDK y plugins listos para integrar.

B2BinPay

B2BinPay es una solución de pago cripto centrada en empresas, con un enfoque en escalabilidad, seguridad y soporte para una amplia gama de tokens. Su pasarela permite aceptar pagos cripto y gestionar transacciones en múltiples redes con una integración robusta.

Velocidad y escalabilidad

Las transacciones se procesan rápidamente y B2BinPay puede gestionar grandes volúmenes de operaciones sin problemas.

Bajos costos y estructura transparente

Las tarifas están estructuradas según el volumen, con comisiones competitivas que pueden bajar hasta 0,25 % en grandes volúmenes.

Características avanzadas

Soporte para más de 350 criptomonedas, incluyendo tokens y stablecoins.

Seguridad avanzada y ausencia de contracargos típicos de pagos tradicionales.

Integración con API detallada y panel intuitivo para monitorear transacciones.

B2BinPay es ideal para mercados corporativos y plataformas que requieren una pasarela cripto robusta y personalizable, como brokers, e‑commerce de gran volumen o servicios financieros emergentes.

Volet

Volet ofrece una pasarela de pago cripto que combina procesamiento de stablecoins (como USDT y USDC) con soporte para otras criptomonedas populares como BTC, ETH y XRP.

Soporte de pagos y redes

Puedes aceptar pagos en USDT y USDC a través de redes como TRC20, ERC20 y más, con tarifas transparentes desde alrededor de 0,25 %.

Integración versátil

VoletPay permite integrar la pasarela directamente en sitios web, aplicaciones o incluso por enlaces de pago y páginas de pago alojadas, sin necesidad de desarrollar soluciones complejas.

Herramientas adicionales

Además del gateway, Volet.com ofrece billeteras cripto, transferencias P2P sin comisiones y herramientas B2B, lo que lo convierte en una plataforma completa para negocios y usuarios individuales.

Esta plataforma es una opción sólida para comerciantes que deseen aceptar pagos con stablecoins de forma flexible, con facilidad de integración y soporte para múltiples casos de uso.

Bit2Me Pay

Bit2Me Pay forma parte del ecosistema de Bit2Me, una plataforma española de criptomonedas con amplia presencia global. Aunque su enfoque principal está en transferencias cripto entre usuarios, también sirve como solución de pago instantáneo para negocios pequeños o servicios que desean aceptar cripto de forma directa.

Pagos instantáneos y sin comisiones

Los pagos entre usuarios Bit2Me suelen ser gratuitos e instantáneos, facilitando transacciones rápidas sin tarifas de uso.

Compatibilidad amplia

Permite enviar y recibir pagos en más de 410 criptomonedas, con facilidad de uso incluso para principiantes.

Fácil de usar

Solo necesitas un alias, email o número de teléfono para enviar o recibir fondos, lo que simplifica mucho la experiencia de usuario.

Aunque Bit2Me Pay no está diseñado exclusivamente como gateway cripto tradicional para e‑commerce, es una buena opción para negocios pequeños, freelancers y servicios que quieren aceptar pagos en cripto sin procesos complejos.

Conclusión: ¿Cuál es la Mejor Pasarela Cripto en 2026?

Después de analizar estas cinco soluciones, queda claro que cada plataforma tiene su propósito y ventajas clave:

NOWPayments se lleva el primer lugar como la mejor pasarela cripto general, con soporte extenso de monedas, pagos recurrentes y una integración sencilla.

Cryptomus destaca por su flexibilidad y protección contra la volatilidad.

B2BinPay es ideal para grandes empresas y proyectos de alto volumen.

Volet combina procesamiento de stablecoins con herramientas versátiles de pago.

Bit2Me Pay es excelente para pagos rápidos entre usuarios y negocios pequeños.

La elección de la mejor pasarela cripto dependerá de tus necesidades específicas: desde escalabilidad empresarial hasta facilidad de implementación y comisiones competitivas. En todos los casos, estas plataformas ofrecen soluciones modernas que ayudan a los negocios a integrar pagos con criptomonedas de forma eficiente y segura en 2026.

Disclaimer: El contenido de esta nota es de carácter informativo y no constituye una recomendación financiera ni asesoramiento en inversiones. Antes de utilizar servicios vinculados a criptomonedas, se recomienda realizar una evaluación propia y consultar con profesionales especializados.