Cumbia, verano y feminismo: Soledad y Natalie Pérez estrenaron Lágrimas y Flores

Las cantantes cautivaron al público con un videoclip cargado de colores veraniegos. Soledad y Natalie Pérez unieron sus voces en Lágrimas y Flores, un himno a la libertad tras una relación tóxica.

Soledad y Natalie Pérez estrenaron su canción Lágrimas y Flores con un videoclip donde ambas lucieron sus dotes actorales. El track aborda las relaciones tóxicas y marca un punto de inflexióin en la carrera de la cantante que comenzó su carrera de la voz de A Don Ata.

Con sonidos propios de la cumbia latinoamericana, Soledad y la intérprete de Detox ponen voz a una narradora harta de su vínculo amoroso que le limita su libertad y decide dejar esa etapa atrás para comenzar un nuevo camino sin actitudes tóxicas a su alrededor. "Lágrimas y flores no me harán cambiar, ya perdí una vez. No me vuelvo a equivocar", reza el estribillo de la canción.

En el videoclip Pastorutti y Pérez le pusieron tintes feministas a su propuesta, ya que en varias escenas se reflejan típicas actitudes posesivas que los hombres tienen en las relaciones tóxicas heterosexuales, como molestarse cuando sus parejas muestran su cuerpo. Con una estétitca cargada de mucho color y un gran clima veraniego, las cantantes pusieron a bailar a las más de 100 mil personas que ya reprodujeron el clip disponible en la cuenta de YouTube de la arequitense.

Esta apuesta de "La Sole" continúa con una búsqueda que lleva adelante desde hace años, basada en expandir su espectro musical y tomar desafíos sonoros y estéticos que difieren bastante de aquella niña de 15 años que cantaba folklore acompañada por dos guitarras y un bombo. Ésta es una meta blanqueada por Soledad en varias ocasiones, pero le ha costado años llegar al punto de no tener que dar explicaciones de por qué ya no usa poncho o no lo revolea. Hoy el folklore no es una barrera limitante en su ambición artística, a pesar de que lo aborda en cada uno de sus recitales.

La actuación de Pastorutti en este videoclip tiene algunos guiños al material audiovisual que grabó para su canción Propiedad Privada en en 2000, a sus 19 años. Los exagerados gestos de la artista e incluso la temática de posesión en relaciones sexoafectivas que tiene su nuevo lanzamiento se asemejan a la temática y estética del clip lanzado a principios de siglo. Mediante una clara sátira, "La Sole" se adelantaba veinte años a las discusiones que hoy se dan sobre la toxicidad de las relaciones monogámicas.

El mensaje de Soledad tras el lanzamiento de Lágrimas y Rosas

Soledad Pastorutti se expresó en su cuenta de Instagram sobre su más reciente estreno y agradeció a todos los que hicieron posible ese proyecto. "¿Están disfrutando Lágrimas y Flores tanto como nosotras?", enunció la jurado de La Voz Argentina en el pie de foto de su posteo. Luego, agradeció a Natalie Pérez por su colaboración: "¡Compartir con vos esta canción fue lo mejor! Disfrutamos juntas y sinceramente del encuentro mágico que nos propone la música".