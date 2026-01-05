Jesús María: cómo estará el clima para disfrutar del festival de doma y folklore

Córdoba se prepara para uno de los eventos más importantes del año: el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Por eso, es clave conocer cómo estará el clima en la ciudad y si finalmente lloverá durante las dos semanas en las que se realizará uno de los eventos más esperados.

Clima en Jesús María: cómo estará el pronóstico del tiempo para el festival

Si bien es difícil conocer el pronóstico del tiempo con exactitud, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el clima en Jesús María, departamento de Colón, durante los 14 días del festival de folklore más importante de la Argentina. Como cada año, el evento se realizará en el Anfiteatro José Hernández al aire libre y es clave estar preparado.

Se espera que llueva en algunos días del Festival de Jesús María

Jueves 8 de enero:

El jueves, para el primer día del festival, se esperan tormentas durante todo el día. Mientras que la temperatura se encontrará agradable al ubicarse entre una mínima de 19 grados y una máxima de 25.

Viernes 9 de enero:

El viernes seguirán las lluvias. La jornada comenzará con tormentas aisladas por la mañana, según el SMN, mientras que continuará con chaparrones por la tarde y noche. La temperatura se ubicará entre los 16 grados de mínima y los 22 de máxima.

Sábado 10 de enero:

El sábado finalmente se irán las lluvias, aunque se mantendrá la nubosidad. La temperatura se mantendrá agradable entre una mínima de 21 grados y una máxima de 26.

Qué pasará en la segunda semana del Festival Jesús María

El SMN no tiene disponible todavía el pronóstico para los próximos 15 días. Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí compartió sus pronósticos para los siguientes días.

Domingo 11 de enero:

En el cuarto día del festival la temperatura se elevará y será más calurosa: alcanzará una máxima de 33 grados. Mientras que el cielo se encontrará solo algo nublado.

Lunes 12 de enero:

Durante el lunes, para la segunda semana del festival, se espera que regresen las lluvias: habrá un 30% de probabilidad de tormenta durante la tarde y la noche, de acuerdo a Meteored. La temperatura se encontrará entre los 18 grados de mínima y los 28 de máxima.

Martes 13 de enero:

El martes las tormentas se mantendrán a la madrugada, el resto de la jornada continuará con el cielo nublado y lluvias débiles hasta la noche. La temperatura se encontrará entre una mínima de 18 y una máxima de 28.

Miércoles 14 de enero:

El miércoles se mantendrán las lluvias débiles y la temperatura bajará levemente: se encontrará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 26.





Gran parte de las jornadas del Festival de Jesús María serán soleadas y con temperaturas agradables

Jueves 15 de enero:

El jueves finalmente será un día agradable, el cielo estará despejado y el tiempo agradable, con una mínima de 16 grados y una máxima de 28.

Viernes 16 de enero:

En la novena jornada del Festival de Jesús María el cielo continuará soleado y la temperatura ideal, con una mínima de 28 grados y una máxima 19.

Sábado 17 de enero:

El sábado se mantendrá soleado y continuará la temperatura calurosa con una mínima de 17 grados y una máxima de 28.

Domingo 18 de enero:

El domingo 18, en lo que será el último día, el clima se mantendrá perfecto para disfrutar del festival con un cielo solo algo nublado. La temperatura se encontrará entre una mínima 19 grados y una máxima de 31.