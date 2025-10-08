Grilla Jesús María 2026: día a día, qué artistas tocan en el festival

Abel Pintos, uno de los grandes presentes en el festival.

Llega la 60º edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que como cada año se celebrará en el Anfiteatro José Hernandez de la localidad de Jesús María (Córdoba, Argentina). El escenario principal contará con la presencia de reconocidos artistas de la música popular argentina, en un espacio que supo ser anfitrión de grandes artistas que dieron sus primeros pasos allí y gracias a ese escenario llegaron a la masividad nacional.

El anuncio del evento en su histórica sextuagésima edición fue transmitido en vivo por streaming y combinó tradición, humor y emoción, en un formato festivo que reunió a referentes del folklore y del cuarteto. La conducción estuvo a cargo de Ángel Carabajal, quien dio la bienvenida a los presentes. A su lado, “Quesito” de La Banda de Carlitos animó la presentación con una ronda en la que cada artista presentó al colega que tenía a su derecha. Hubo mates, picadas y cabritos asándose en homenaje a los artistas invitados, mientras que la jornada concluyó con todos los presentes entonando el himno del Festival de Jesús María.

Cuáles son los artistas principales que estarán en Jesús María 2026

Soledad Pastorutti también se presenta en Jesús María.

El escenario principal contará con la presencia de reconocidos artistas de la música popular Argentina, tales como Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Los Manseros Santiagueños, Soledad Pastorutti, Los Tekis, Los Nocheros y Sergio Galleguillo entre muchos otros. También se contará con la presencia de artistas de cuarteto, la música popular de Córdoba, y formarán parte de la grilla del Festival, con la presencia de destacados cuarteteros como La K'onga, Ulises Bueno, Q´Lokura y Dale Q´Va.

La lista completa de artistas que se presentan en Jesús María 2026

Jueves 8 de enero:

Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.

Viernes 9 de enero:

Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Di Fer Palacio.

Sábado 10 de enero:

Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.

Domingo 11 de enero:

Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.

Lunes 12 de enero:

Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.

Martes 13 de enero:

Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.

Miércoles 14 de enero:

Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.

Jueves 15 de enero:

Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.

Viernes 16 de enero:

Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.

Domingo 18 de enero: