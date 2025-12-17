Obra hídrica: La Rioja continúa con el trabajo para el acceso al agua potable en todo el territorio

En el marco de la crisis hídrica, el gobierno de la provincia de La Rioja lleva adelante medidas para garantizar el abastecimiento de agua potable. Las acciones se enfocaron, en esta oportunidad, el departamento de Juan Facundo Quiroga.

De esta manera, autoridades de Agua y Energía, encabezados por el ministro Adolfo Scaglioni, recorrieron el departamento para evaluar trabajos prioritarios, que incluyen el recambio de equipos de bombeo, la puesta en funcionamiento de perforaciones y el avance de un nuevo acueducto para garantizar el abastecimiento en Portezuelo.

Durante la jornada, las autoridades provinciales estuvieron acompañadas por delegados zonales, entre otras autoridades con los que mantuvieron una reunión, con el fin de coordinar en conjunto la ejecución de los trabajos prioritarios para la localidad.

Obras de emergencia

Uno de los temas principales fue la urgencia de ejecutar una obra de emergencia en el sistema de captación que abastece a la planta potabilizadora de Portezuelo. Este sistema sufre afectaciones recurrentes por las crecientes de los ríos Salado y Las Cañas, lo que genera interrupciones temporales en el suministro de agua potable.

La planta potabilizadora instalada por el Gobierno provincial en Portezuelo cuenta con uno de los sistemas de potabilización más modernos de la región. Se trata de un sistema automatizado que opera con tanques de almacenamiento cerrados y aplica dosis de clorado precisas y reguladas, lo que permite garantizar un servicio eficiente y de calidad. Sin embargo, su funcionamiento se ve limitado cuando las crecientes afectan la claridad del agua captada.

Nuevas perforaciones

Durante la reunión con las autoridades locales, también se propuso poner en funcionamiento las dos perforaciones sobre la ruta provincial N.º 28, que representan un aporte clave para reforzar el abastecimiento de agua en Portezuelo.

El ministro Scaglioni explicó que los trabajos no serán solamente de instalaciones sino de mantenimiento: “Estamos avanzando en los trabajos sobre estos pozos. Nuestro personal realizó una evaluación técnica y las maniobras correspondientes para determinar su estado, y lo que se detectó es que ambas bombas se encuentran quemadas, por lo que vamos a avanzar con el recambio de estos equipos”.

El titular de la cartera de Agua y Energía se acercó personalmente para emitir un diagnóstico y aseguró que los trabajos podrán llevarse adelante, llevando tranquilidad a la comunidad. “El panorama inicial era desalentador, ya que se evaluaba la posibilidad de que los pozos se hubieran secado, lo que nos generó gran preocupación. Por eso nos hicimos presentes para verificar la situación. Al tratarse de una falla técnica, si bien implica una inversión económica, estamos en condiciones de resolverla”.