Jefa de gabinete de Trump revela tensiones en la Casa Blanca y señala errores: Vanity Fair

La jefa de gabinete de la Casa Blanca reveló tensiones en el Gobierno de Donald Trump en temas como la represión de la inmigración y la reducción de personal, en comentarios publicados el martes por Vanity Fair que pintan una imagen poco halagüeña del papel desempeñado por algunos colaboradores del republicano.

En una serie de 11 entrevistas con el autor Chris Whipple durante el primer año de Trump de regreso en el cargo, Susie Wiles, la primera mujer jefa de gabinete de la Casa Blanca, describió al presidente como alguien con "la personalidad de un alcohólico" y dispuesto a vengarse de quienes percibe como enemigos.

También dijo que el vicepresidente JD Vance ha sido "un teórico de la conspiración durante una década" y describió su cambio de crítico a partidario de Trump como "algo político", motivado por su campaña al Senado más que por principios.

Criticó además la forma en que el multimillonario Elon Musk desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y cómo la fiscal general Pam Bondi respondió inicialmente a la publicación prevista de los archivos de Jeffrey Epstein.

Según las entrevistas, Wiles también dijo que advirtió a Trump de que no indultara a los participantes más violentos en el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio y que le presionó para que retrasara su decisión sobre los aranceles comerciales radicales, pero no pudo hacerle cambiar de opinión en ninguno de los casos.

Wiles dijo que el Gobierno debería haber aplicado un mayor escrutinio a la deportación de inmigrantes de forma ilegal para evitar errores.

"Tiene la personalidad de un alcohólico", dijo Wiles sobre Trump, explicando que su crianza con un padre alcohólico la preparó para manejar "grandes personalidades". Trump no bebe, señaló, pero opera con "una visión de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero".

En una publicación en X, Wiles calificó la historia de Vanity Fair como "un artículo difamatorio enmarcado de forma engañosa sobre mí y el mejor presidente, personal de la Casa Blanca y gabinete de la historia", diciendo que omitía contexto importante y la citaba selectivamente para crear una narrativa negativa.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también respondió en X, diciendo que Wiles es una asesora leal y de confianza de Trump, y que el Gobierno la apoya plenamente.

El propio mandatario dijo al New York Post que "No lo he leído, pero yo no leo Vanity Fair, aunque ella ha hecho un trabajo fantástico".

Vance también defendió a Wiles, diciendo a periodistas en Pensilvania que admira su coherencia y autenticidad tanto dentro como fuera de la presencia del presidente.

"Nunca la he visto ser desleal al presidente de Estados Unidos y eso la convierte en la mejor jefa de gabinete de la Casa Blanca que el presidente podría pedir", dijo.

En las entrevistas, Wiles dijo que Bondi "se equivocó completamente" en su primera gestión de los archivos Epstein, un asunto que molestó a la base derechista de Trump.

Bondi había sugerido inicialmente que iba a publicar información incriminatoria sobre la supuesta red de conocidos de Epstein, pero luego se echó atrás.

Bondi dijo en X que Wiles trabaja incansablemente para impulsar la agenda de Trump con lealtad, y añadió que cualquier esfuerzo por sembrar la división dentro del Gobierno no tendría éxito y que el equipo permanece unido.

Wiles no puso objeciones a las acciones de Trump contra Venezuela, incluidos los ataques a barcos sospechosos de transportar drogas, pero sugirió que el verdadero objetivo era el cambio del régimen del presidente Nicolás Maduro. Señaló que cualquier ataque terrestre en Venezuela o en la región requeriría la aprobación del Congreso.

