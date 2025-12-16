Turrón navideño casero: la receta más fácil de las Fiestas.

La Navidad y el Año Nuevo están cada vez más cerca, por lo que ya hay que ir planificando con quién se brindará a la medianoche y qué manjares se deleitará. Uno de los clásicos que no puede faltar en la mesa de la Fiestas es el turrón navideño. Por más dura que sea, esta pasta dulce y con frutos secos es muy deliciosa y tiene una gran cantidad de seguidores que esperan al momento en que es servida.

Receta de turrón navideño casero

Si querés innovar y preparar tu propio turrón navideño, tenemos la receta perfecta para vos. Fácil, rápida y con mucho sabor a casero, esta receta es ideal para sorprender en la mesa dulce de Navidad y Año Nuevo. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos a seguir.

El turrón navideño es un clásico de las Fiestas.

Ingredientes

250 gramos de almendras peladas (preferentemente tostadas).

200 gramos de miel.

200 gramos de azúcar.

1 clara de huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Obleas para turrón o papel manteca.

Preparación

Tostar las almendras en una sartén o en el horno a temperatura media hasta que estén apenas doradas. Reservar. En una olla, colocar la miel y el azúcar y llevar a fuego bajo, revolviendo de manera constante hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla tome un punto espeso. Batir la clara de huevo a punto nieve y agregarla de a poco a la mezcla caliente, sin dejar de revolver, para que se integre bien. Incorporar la esencia de vainilla y las almendras tostadas, mezclando hasta que queden bien distribuidas. Retirar del fuego y volcar la preparación en un molde rectangular forrado con obleas o papel manteca. Presionar la superficie con una espátula o cuchara para compactar bien el turrón. Dejar reposar a temperatura ambiente durante al menos 24 horas, hasta que endurezca.

El turrón navideño se puede conservar durante varios días, siempre en un lugar fresco y seco como la heladera, asi que no hace falta que esperes un día antes de las Fiestas para prepararlo, que lo más probables es que no termines teniendo tiempo. Asi que, ya sabés, para esta Navidad y Año Nuevo podés sorprender en la mesa dulce con tu propio turrón y maravillar a los presentes al momento del brindis de medianoche.