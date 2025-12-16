La Reini hizo un fuerte descargo tras la guerra de chats privados con Homero Pettinato.

Sofía "La Reini" Gonet y Hómero Pettinato, que supieron ser pareja durante varios meses, estuvieron en el centro del foco mediáticos durante los últimos días, luego de que en X (ex Twitter) sacaran los trapitos al sol. En esa red social mostraron conversaciones privadas donde evidenciaban una enorme violencia de uno contra el otro y viceversa, lo cual llamó la atención de todos.

Tras muchas horas recibiendo comentarios de todo tipo, la influencer decidió hablar y realizó un fuerte descargo a través de Instagram, contando todo lo que tuvo que soportar; llamando a la reflexión y dejando un mensaje para las mujeres.

Uno de los tantos chats cruzados entre uno y otro.

El descargo de Sofi "La Reini" Gonet

"Bueno, aparezco. Después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación, diciendo que soy violenta, psicópata, que debería estar internada o presa; recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen; viendo clips de uno de los canales de streaming más vistos del país diciendo que soy una puta, que soy una hija de puta y hablando de cómo se ven mis tetas de cerca; con todo Twitter haciéndome bodyshaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que todo esto no es violencia y que ustedes esperaban que era el Dalai Lama", expresó primeramente.

Tras ello, señaló: "Jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la ida del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias, que necesita ayuda y no lo voy a juzgar, pero eso mismo desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía, ni nunca supe, manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. La dinámica jamás iba a funcionar y por eso cada vez fue escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias".

En esa misma línea, ahondó: "Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero, es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y que dije cosas horribles. A mí me daba mucha bronca forzarme tanto y sentir que daba tanto, para recibir desprecios; destratos; desplantes; mentiras. Desde como empezó todo: preparar un viaje y que él se quede dormido; estar con una persona que me dejaba de contestar a las 6 de la tarde y que hasta el otro día a la tarde no aparecía, y vos no tenías ni idea de si le pasó algo grave o si estaba con alguien; o salir con esta persona a un lugar, que vaya al baño y se olvide que yo estaba ahí acompañándolo. ¿Quieren hablar de algo más grave? Hablemos de ITS, mujeres hétero contagiadas por sus maridos, amantes, novios o chongos. Eso no es violencia tampoco. Vos ni enterada pensás que tenés un pacto monogámico y transparente. Y después te enterás las cosas".

"Después una es la loca, el varón aparece llorando y es el buen hombre. Es un poco lo mismo de siempre. ¿Cuántas mujeres estuvieron con un hombre que las usó para capitalizarse? Pero bueno, puntualmente mi vínculo y de lo que se está hablando es un circo. No es importante, es un show de dos personas totalmente privilegiadas. Violencia de género es la que sufren otras personas", sumó, tras lo cual apuntó: "No existen las clean relaciones. Todas somos cornudas, todas somos maltratadas, a todas nos dicen puta o hija de puta. Mientras la inquisición me prende fuego, el consejo que le doy a mis seguidoras que todavía me bancan es que descentralicen el amor y a los hombres de sus vidas. Obvio que no hay que ser violento, obvio que no hay que amenazar a nadie. Cuando hay algo que no va y te das cuenta, salir de ahí y cortar de raíz la relación, no dejar que escale porque es de no acabar".

"Es lo último que voy a hablar de este tema, es algo que tendría que haber terminado hace rato de parte de ambos. Llamado a la reflexión: todos somos tremendamente violentos. Yo fui violenta, mi ex fue violento, los canales de streamings fueron violentos, todos los medios televisivos fueron violentos. Dijeron barbaridades denigrantes a mí, a mi ex. Hay violencia por todos lados. No voy a salir a hablar ni contar más nada, no voy a aparecer en ningún programa de chimentos, no me interesa", concluyó.