Se filtraron fuertes chats entre Sofía Gonet y Homero Pettinato: "Sos una..."

Este sábado por la tarde las redes sociales se prendieron fuego, y no es que el calor de verano traspasó la pantalla, sino que Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato expusieron sus más íntimos chats. La creadora de contenido decidió exponer supuestas fuertes discusiones que tuvo con su expareja, luego de que se filtrara una fotografía del mismo supuestamente a los besos con una joven en el Konex.

Sin dejar que llegue muy lejos la situación, Homero cerca del mediodía salió a desmentir el rumor de un nuevo interés amoroso, diciendo que se trata de una amiga de años con la que fue a ver una banda. Sea cierto o no, la realidad es que La Reini no le creyó y salió a atacar con uñas y dientes, como lo hizo ya en un pasado.

Los chats filtrados: la furia de Sofía Gonet y la angustia de Homero Pettinato

Sofía Gonet compartió sin ningún tipo de tapujos unos fuertes chats privados con Homero Pettinato. Allí se podía leer: "Te la pasas laburando de mier* que nadie ve y te crees Angelina Jolie", dispara el humorista e hijo del exmiembro de Sumo, a lo que la creadora de contenido contraataca: "Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás. Sos un desatre total".

Sofía Gonet y Homero Pettinato se dijeron de todo.

En ese punto los exes recién comenzaban a atacarse: "Nunca saliste del Vinicius, gato cascoteado. Quién mier* te crees que sos para decirme tantas cosas. Qué película te comista idiot*", respondió Pettinato por aquel entonces. Lejos de quedarse en el molde, Sofía disparó: "Eso es lo que hacés vos. Te crees superior, el más intelectual y culto. Y sos recontra pelotu* y vago".

Finalmente, Homero fulminó: "Por lo menos no chupo pij* en el Four Seasons por un pasaje en primera. Todo el mundo lo dice, porque con el poco talento que tenés y la plata a nadie le entra en la cabeza cómo hacés".

Estos chats fueron expuestos por La Reini, quien rápidamente recibió la respuesta de Homero a través de Instagram. El humorista expresó su arrepentimiento por esos chats y aseguró que se trató de una defensa propia frente a "un año de maltrato constante". En esta línea, se mostró angustiado en una serie de videos que subió a stories, donde argumentó que su expareja tendría algún tipo de trastorno de salud mental y que tiene miedo de que destruya su carrera con escraches falsos y chats inventados.