La Reini sorprendió a todos en MasterChef este jueves.

Este jueves 4 de diciembre comenzó la octava semana de competición en MasterChef Celebrity, donde aún quedan 17 participantes en carrera. Luego de la salida de Álex Pelao en la última gala de eliminación, en un mano a mano con Marixa Balli, nueve concursantes pusieron manos a la obra para intentar quedarse con el delantal blanco y evitar el gris.

Una de las que estuvo presente en la prueba fue Sofi "La Reini" Gonet quien, previo al anuncio mismo del desafío, lanzó una frase que generó sorpresa entre muchos espectadores, a tal punto que se volcaron a las redes sociales para opinar al respecto.

Los cocineros de este jueves 4 de diciembre.

¿Qué dijo Sofi Gonet?

Luego de que Wanda Nara le recordara a todos cuál es el premio para aquel que gane el Reality de cocina, unos 50 millones de pesos, la reconocida influencer habló en los clásicos inserts de producción y dejó una frase pronunciada por primera vez por el Ché Guevara y que se convirtió en toda una declaración de intenciones durante las últimas décadas por parte de un sector de la política argentina: "Hasta la victoria siempre, compañeros". Tras ello, lanzó un beso a cámara y el programa siguió su curso natural.

Aquello suscitó reacciones muy diversas en portales como Twitter, donde hubo un sector de la audiencia que se posicionó a favor y otra en contra. Sin embargo, dejó a las claras algo puntual: que lo que dijo, lejos de ser vacío, generó sorpresa en muchos televidentes.