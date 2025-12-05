Portero colombiano Vargas renueva vínculo con Atlas de México

CIUDAD DE MÉXICO, 4 dic - El portero de la selección de Colombia, Camilo Vargas, renovó su contrato con Atlas, informó el jueves el club mexicano sin precisar el tiempo de la renovación, que de acuerdo a medios locales fue por tres años.

El jugador de 36 años llegó a los "Rojinegros" del Atlas en 2019, y fue parte del plantel que logró el bicampeonato en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022.

"No es solo un portero; es el Superhéroe Colombiano, el hombre que detuvo el tiempo y reescribió la historia. Hoy, Atlas anuncia que su leyenda no tendrá fin: Camilo Vargas se ha vuelto ETERNO. Su llegada, el 5 de julio de 2019, fue el presagio de una era", informó el club mexicano en un comunicado.

"A lo largo de 238 partidos y más de 20 mil minutos, el Superhéroe Colombiano ha defendido con honor la armadura Rojinegra en cada gran escenario. La renovación de Camilo Vargas es la declaración de que Atlas ha asegurado a su protector, su nombre no solo estará en los libros, estará grabado en el ADN de la Ciudad de La Furia", agregó.

Vargas inició su carrera en 2007 con Independiente de Santa Fe, y posteriormente defendió las porterías de Atlético Nacional, Argentinos Juniors y Deportivo Cali.

Con Independiente de Santa Fe y Atlético Nacional fue campeón del torneo colombiano.

Con la selección de Colombia ha disputado 18 partidos desde su debut en 2014, y fue parte del plantel que asistió a las Copas del Mundo de 2014 y 2018, aunque no jugó.

"Hoy es un día muy especial. Hoy el club @atlasfc me ha otorgado la responsabilidad de seguir construyendo nuestra historia juntos, aquella por la cual todos los HINCHAS ROJINEGROS, los directivos, los cuerpos técnicos, los staff y mis compañeros hemos luchado día tras día para hacer esta institución más grande", publicó Vargas en la red social Instagram.

"Hoy mi historia continúa en casa con ustedes, como testigos acompañándonos fecha tras fecha alentándonos y haciendo que en nuestra casa sucedan noches mágicas. Gracias a todos por el apoyo, seguiremos construyendo nuestra historia", agregó.

Con información de Reuters