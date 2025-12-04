Tres partidos de cierre parcial en el estadio del Sevilla tras los incidentes del derbi

FOTO DE ARCHIVO: Jugadores del Real Madrid durante el calentamiento previo al partido del Sevilla contra el Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán del Sevilla permanecerá parcialmente cerrado durante los próximos tres partidos después de que los aficionados lanzaran objetos al terreno de juego durante la derrota por 2-0 ante el Real Betis en el derbi de LaLiga del domingo, según informó el miércoles la federación española de fútbol.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol también impuso una multa de 45.000 euros (52.461 dólares) al club tras el incidente, que retrasó el partido durante 15 minutos cuando se lanzaron objetos desde detrás de la portería del Fondo Norte.

El árbitro José Munuera detuvo el partido y finalmente sacó a los jugadores del campo después de que el público no obedeciera.

"El Sevilla FC recurrirá el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán por los hechos sucedidos en el derbi, haciéndolo tanto en instancias deportivas como ordinarias", señaló el club en un comunicado.

El Comité de Disciplina también sancionó al delantero del Sevilla Isaac Romero con dos partidos de suspensión por una falta relacionada con una conducta violenta en la banda durante el mismo partido.

El club dijo que la expulsión de Romero "también será recurrida".

El Sevilla, actualmente 13.º en la clasificación de LaLiga con 16 puntos, va detrás del Real Betis, que es quinto con 24 puntos.

(1 dólar = 0,8578 euros)

