Vuelve el calor CABA y el Conurbano bonaerense: así estará el clima este 20 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este 20 de enero en Buenos Aires y alrededores. Este martes volverá a elevarse la temperatura: se ubicará entre una mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados, mientras que el cielo se mantendrá solo algo nublado.

El miércoles 21, de acuerdo al SMN, seguirá elevándose el calor. El día comenzará en una mínima de 21 grados y se elevará hasta alcanzar los 31 grados, mientras que el cielo se mantendrá despejado. Ya para el jueves 22 se espera que la temperatura se encuentra entre una mínima de 22 grados y una máxima de 32, al tiempo que el cielo estará parcialmente nublado.

Clima más cálido y seco: así será el verano 2026 en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más caluroso de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

El miércoles regresará el verdadero calor a Buenos Aires con una temperatura de 32 grados

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.