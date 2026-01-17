Vientos, tormentas y calor: así estará el clima en el inicio de la segunda quincena de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó las condiciones climáticas que se presentarán en el territorio argentino en el inicio de la segunda quincena de enero de 2026.

Con alertas amarillas activas este sábado 17 de enero por tormentas fuertes en las provincias de Formosa, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, en el extremo sur del país Chubut y Santa Cruz se verán afectadas una vez más por ráfagas de viento de hasta 120 km/h.

Ya sin precipitaciones, la región Central argentina finalizará la jornada con temperaturas promedio de 24 °C.

¿Cómo estarán las condiciones climáticas durante el primer fin de semana de la segunda quincena de enero 2026?

Sábado 17 de enero

El sábado 17 de enero, las provincias norteñas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja amanecerán bajo alerta amarilla por riesgo de fuertes tormentas. En las zonas más altas de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

“Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”, sumó el SMN.

Un escenario similar se registrará en el Sudeste y Centro del territorio bonaerense, donde se anticipan valores de caída de agua de entre 20 y 60 mm.

En materia térmica, el foco del calor se concentrará en Cuyo, donde el mercurio trepará hasta los 35 °C en San Juan. En el Centro, Litoral y Norte del país, las máximas promediarán el sábado los 32 °C y, en la Patagonia, el indicador más elevado se condensará en el Norte de Chubut, con 22 °C.

Domingo 18 de enero

El SMN mantiene las alertas amarillas por fuertes tormentas para sectores específicos que se registrarán el domingo 18 de enero en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.

Según el organismo oficial, las precipitaciones estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que podrán superar los 70 km/h y abundante caída de agua. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual", anticipó.

Sin lluvias, el sector Central y parte de Cuyo mostrará cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. Las máximas tocarán hasta los 35° C en San Juan y un promedio de 23° C en la Costa Atlántica bonaerense.

En el Sur del país, un frente de calor elevará el mercurio hasta los 32° C en el Este de Río Negro y Chubut y 23° C en Santa Cruz.