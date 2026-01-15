Tras las lluvias registradas este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó las condiciones climáticas que presentará la Ciudad de Buenos Aires y zonas linderas el próximo fin de semana.

Las precipitaciones que se hicieron presentes en el cielo porteño pasada las 16 horas, lograron poner un parate a la ola de calor que elevó el mercurio hasta los 34° C. Ahora bajo alerta amarilla por caída abudante de agua e ingreso de un viento Sur, el pronóstico oficial prevé modificaciones en materia de amplitudes esperadas.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana?

El viernes 16 de enero la Ciudad de Buenos Aires iniciará la jornada con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en 17° C, mientras que la máxima trepará hasta los 30° C.

Con viento soplando del sector Sureste, después de las 19 hrs mutará desde el Noreste, con chances de alcanzar los 50 km/h.

El sábado 17 enero el distrito porteño y alrededores presentará nuevamente cielo ligeramente nublado. El mercurio iniciará en 18° C, la máxima trepará hasta los 32° C y menguarán las ráfagas.

Lejos de encontrar estabilidad, el domingo 18 de enero hará ingreso un nuevo frente frío que elevará la intensidad del viento del sector Sudeste hasta alcanzar ráfagas del orden de 45-50 km/h, especialmente en zonas ribereñas. "Esto provocará un nuevo freno a la marcha de temperatura, quedando los valores máximos relegados por debajo de 27 °C", señaló el meteorólogo Christian Garavaglia.

Como correlato, se espera una crecida relevante del Río de La Plata: según los primeros anticipos analizados por el equipo de Meteored Argentina, el nivel de agua alcanzará alturas superiores a 2 metros.

"El mayor impacto se sentirá hacia el final de la tarde o comienzos de la noche, cuando se alcance la pleamar máxima del día con alturas que se ubicarían entre 3,00 y 3,30 m según las primeras proyecciones, generando esto un desborde natural y anegamientos locales en zonas aledañas a la costa del Río de la Plata", concluyó el portal de meteorología.