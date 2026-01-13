Las lluvias pondrán fin a la miniola de calor en Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el avance de un frente de tormentas que pondrá fin a la miniola de calor que azota a la Argentina desde el fin de semana.

Con el epicentro ubicado este martes en Santiago del Estero, Chaco y Formosa, donde el mercurio marcó los 36° C, la región de Cuyo, Traslasierra y el Oeste de la provincia de Buenos Aires se mantienen estables con registros máximos que no superan los 30° C.

En el Litoral y Este de Córdoba persiste la alta humedad, que eleva las temperaturas hasta los 34° C, mientras que en la Patagonia el clima cálido se consolida por debajo de los 30° C, con excepción del Norte de Río Negro.

Alerta de tormentas, ¿Cómo estará el clima y cuándo llueve en Argentina?

Para el miércoles 14 de diciembre, el SMN prevé un nuevo impulso de las altas temperaturas en la región norte de la Patagonia, siendo Río Negro el distrito más castigado al alcanzar 37° C de máxima. Escenario similar repetirá La Pampa y el Suroeste de la provincia de Buenos Aires.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la zona costera bonaerense, habrá una mejora climática. Sin lluvias y bajo cielo parcialmente nublado, el mercurio ascenderá hasta los 32° C.

Las tormentas se desplegarán sobre Córdoba, San Luis, San Juan, Neuquén, Mendoza y La Pampa, mientras que precipitaciones de menor intensidad afectarán a áreas puntuales de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta y Jujuy.

El jueves 15 de enero, el frente de lluvias se extenderá hasta Santa Fe, La Rioja, Entre Ríos, el AMBA y Sureste de la provincia de Buenos Aires. Su arribo pondrá un techo a las temperaturas ascendentes que se desplomarán hasta 3° C.

Finalmente el viernes 16 de enero, el SMN atnicipa una mejora generalizada en la región central de Argentina, producto del avance de las tormentas hacia el norte, donde se registrarán caídas de agua generalizadas hasta el final de la jornada.