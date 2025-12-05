Beto Casella desmintió un fuerte rumor sobre su llegada a América.

Beto Casella ya no seguirá siendo el conductor de Bendita TV. Luego de 20 años como capitán del barco, diferencias con Canal 9 lo llevaron a buscar nuevos horizontes y finalmente desembarcará en América TV con un nuevo programa, aunque de tenor similar al del ciclo que abandonará pronto.

Mucho se ha especulado respecto a los posibles horarios que tendrá, los días en los que estará o el nombre que recibirá. Sobre esto último, Ángel de Brito confirmó en LAM que sería "Bendito tu eres", aunque el propio Beto echó por tierra esa posibilidad.

Beto Casella desmintió un rumor sobre su nuevo programa

Beto Casella conduciendo Bendita, programa del cual se irá el 19 de diciembre.

Luego de anunciar oficialmente su salida de Bendita, el histórico conductor habló con Ya fue todo, quienes le consultaron por la denominación que tendría su flamante ciclo: "Jamás elegiría un nombre donde me denomino 'bendito'. Bendito tu eres me parece el peor título de programa que se podría elegir. A quien se le ocurrió es un pésimo titulador". Luego del afilado comentario, deslizó: "Por ahí hay tiempo de que la gente de El Nueve me dé el nombre Bendita. Quién te dice que los convencemos o se los compramos...".

En la emisión de este último miércoles, Beto tomó la palabra a pocos minutos de terminar: "Por supuesto, no es nada fácil y me parece mentira estar diciéndolo, pero el próximo 19 de diciembre será el último programa que yo haga desde esta pantalla, después de 20 años. No es una decisión que tome alegremente o, como se dijo, que estoy aburrido y quiero cambiar de aire, no. Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes en el día a trabajo y uno busca trabajar feliz, así que es lo que uno va a buscar".

"No tengo nada para decir acá en este momento contra el canal, por supuesto nos vamos a un canal colega que tampoco este es el lugar para mencionarlo. Supongo que algunas compañeras y compañeros que todos los días están conmigo también se vendrán conmigo. Este espacio seguirá por supuesto, porque le auguro muchísimos años más todavía. Pero ya sin nosotros, por lo menos sin mí. Hasta el 19 de diciembre será mi participación. Sólo agradecerles a ustedes, a mis compañeros y compañeras, como lo hago todas las noches, pero sobre todo ustedes que en 20 años hicieron que esto sea un éxito, porque sin ustedes ahí esto no hubiera sido posible".