La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento de sus prestaciones para el último mes del año. Este ajuste, determinado por los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tiene un impacto directo en el bolsillo de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos de los programas sociales más importantes del país. En un contexto económico complejo, estos ingresos extras son un alivio fundamental para cubrir gastos de fin de año, útiles escolares y alimentos.
Los nuevos montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar para diciembre 2025
Tras la actualización por inflación, ANSES estableció las siguientes cifras para el mes de diciembre:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Monto total por hijo (sin discapacidad): $122.467
Cobro mensual (80%): $97.974
Monto total por hijo con discapacidad: $398.697
Cobro mensual (80%): $318.957
Tarjeta Alimentar
Este beneficio complementario, que se acredita en la misma fecha que la AUH, varía según la cantidad de hijos:
Familias con 1 hijo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 o más hijos: $108.062
Solo recibís el 80% mensual de la AUH de manera regular.
¿Cuánto cobra una familia en total?
Al sumar el depósito mensual de la AUH (el 80%) más el monto correspondiente de la Tarjeta Alimentar, el ingreso total que recibirá una familia en diciembre 2025 es el siguiente:
Familia con 1 hijo:
AUH (80%): $97.974
Tarjeta Alimentar: $52.250
TOTAL A COBRAR: $150.224
Familia con 2 hijos:
AUH (80%): $195.948 ($97.974 x 2)
Tarjeta Alimentar: $81.936
TOTAL A COBRAR: $277.884
Familia con 3 hijos:
AUH (80%): $293.922 ($97.974 x 3)
Tarjeta Alimentar: $108.062
TOTAL A COBRAR: $401.984
Fechas de pago y recomendaciones clave
Los pagos se realizan según el cronograma habitual de ANSES, ordenado por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Es fundamental que los beneficiarios:
Consulten el calendario oficial en la web de ANSES o a través de la app "Mi ANSES" para conocer su fecha exacta de cobro.
Mantengan actualizada la Libreta AUH para no perder el 20% retenido y acceder a ese dinero acumulado.
Verifiquen que sus datos de contacto y cuenta bancaria estén correctos en el sistema para evitar demoras en los depósitos.
¿Quiénes son los beneficiarios de la AUH y cómo cobran?
La Asignación Universal por Hijo es un derecho dirigido a proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Para acceder a este beneficio administrado por ANSES, las familias deben encuadrarse en alguno de estos grupos:
Personas desocupadas que no perciben ningún otro ingreso formal.
Trabajadores y trabajadoras en la economía informal.
Empleadas y empleados del servicio doméstico registrados.
Monotributistas sociales.
Además de estos requisitos laborales, el adulto solicitante debe ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con una residencia legal en el país de al menos dos años. Sin embargo, el cobro efectivo de la totalidad del monto está supeditado a un trámite anual indispensable: la presentación de la Libreta AUH. Este documento acredita que el niño o niña cumple con los controles de salud y vacunación obligatorios y asiste regularmente a la escuela.
El mecanismo de pago: El 80% mensual y el 20% retenido
Es crucial entender cómo se realiza el depósito. ANSES divide el pago total de la AUH en dos partes:
El 80% se cobra mes a mes de forma directa, depositado en una cuenta bancaria o cobrado en sucursales habilitadas.
El 20% restante se retiene hasta que el titular presente la Libreta AUH con todas las certificaciones al día. Una vez aprobada, ANSES libera ese 20% acumulado en un solo pago.