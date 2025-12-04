Miembros de Eurovisión debaten la participación de Israel en 2026 entre amenazas de boicot

El logotipo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) frente a su sede antes de una reunión de la Asamblea General para debatir y posiblemente votar sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, en Ginebra, Suiza

Los miembros del organismo que organiza el Festival de Eurovisión se reunirán el jueves para debatir y posiblemente votar si Israel puede competir el año que viene, mientras algunos países amenazan con retirarse si no se le excluye por la guerra de Gaza.

En la reunión, que se celebrará en la sede de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra, se abordarán nuevas normas destinadas a disuadir a Gobiernos y terceros de promocionar desproporcionadamente canciones para influir en los votantes, tras las acusaciones de que Israel promocionó injustamente a su participante en el concurso de este año.

Israel, que quedó segundo en el concurso, no ha respondido a estas acusaciones, pero a menudo argumenta que se ha enfrentado a una campaña mundial de desprestigio.

El concurso se enfrenta a un "momento decisivo", según el experto en Eurovisión Paul Jordan. Las cadenas públicas de Eslovenia, Irlanda, España y Países Bajos amenazan con boicotear el evento de mayo de 2026, que acogerá Austria, si se permite competir a Israel.

Los detractores de la participación de Israel alegan preocupación por la cifra de muertos palestinos en Gaza, que ha superado los 70.000, según las autoridades sanitarias de Gaza. La guerra fue desencadenada por el ataque del 7 de octubre de 2023 del grupo miliciano palestino Hamás contra Israel, en el que murieron 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza.

Si los miembros no están convencidos de que las nuevas normas, cuyo objetivo es proteger la neutralidad e imparcialidad del concurso, son adecuadas, habrá una votación sobre la participación, dijo la UER.

Alemania podría retirarse y no retransmitir Eurovisión si no se permite participar a Israel, dijo a Reuters una fuente de la industria de la radiodifusión. La emisora alemana ARD no hizo comentarios. La emisora anfitriona austriaca ORF quiere que Israel compita.

La cadena pública israelí KAN dijo que se está preparando para el concurso del año que viene y que pronto dará a conocer los cambios en su proceso de selección para elegir la entrada de Israel. La KAN dijo que presentará su postura sobre la posible descalificación en la reunión.

Con información de Reuters