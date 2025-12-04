Los gobernadores buscaron acomodarse en más bloques de lo imaginado

Si algo marcó la política luego de las elecciones de octubre fue la visible intención de la mayoría de los gobernadores de acomodarse a la nueva realidad y buscar la manera de abrir canales de diálogo con la Casa Rosada. Se notó especialmente en la nueva conformación del Parlamento, donde los mandatarios provinciales buscaron generar sus propios espacios de negociación, por lo general en detrimento de los partidos tradicionales, peronismo y radicalismo, que terminaron con una representación disminuida. A último momento, dado que los bloques eran tan chicos e iban a quedar afuera de todo reparto de lugares, se armaron interbloques, con algunos reagrupamientos llamativos.

Un diputado de Unión por la Patria marcaba días atrás la diferencia entre "provincialismo" y "federalismo", advirtiendo que lo prevalecía entre los gobernadores era el cuidado por los intereses de corto plazo de su provincia y no las políticas generales que podrían derivar en una mejora de la región o del país. Por eso, abundaron en la distribución legislativa pequeñas bancadas como la que decidieron los gobernadores peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, al ratificar el bloque Independencia de tres integrantes, y el de Catamarca, Raúl Jalil, con Elijo Catamarca, también de tres miembros.

Por ahora, ninguno de los dos se sumó en interbloque a Innovación Federal, tal como habían conversado con el gobernador salteño Gustavo Sáenz. La cosecha de Sáenz por el momento es pobre: quedó en siete integrantes -uno menos de lo que tenía-, con representantes salteños y misioneros, exclusivamente. Otro que amagó y no se subió fue el neuquino Rolando Figueroa que con su único diputado armó el bloque La Neuquinidad, un provincialismo al palo.