Monterrey saca ligera ventaja hacia final del torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 3 dic - Monterrey logró sacar una ligera ventaja en su camino hacia la final del torneo Apertura del fútbol mexicano al ganar el miércoles 1-0 a Toluca en el inicio de las semifinales.

En la otra semifinal, Cruz Azul y Tigres UANL empataron 1-1.

En el partido disputado en el estadio BBVA de Monterrey, que tuvo escasas opciones de gol, los "Rayados" de Monterrey anotaron el gol del triunfo a los 39 minutos cuando el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame remató con la cabeza un centro enviado por Jesús "Tecatito" Corona desde el sector derecho.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Fue hasta los minutos finales del encuentro que los "Diablos Rojos" de Toluca pusieron en peligro la portería de Monterrey.

El portugués Paulinho estuvo cerca de empatar para el equipo visitante a los 82 minutos con un potente disparo que pegó en el poste derecho y posteriormente el balón cayó a las manos del portero Luis Cárdenas.

Cinco minutos después, el poste volvió a evitar el empate de Toluca cuando Marcel Ruiz estrelló su remate en el poste izquierdo.

La serie se definirá el sábado en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

En tanto, en la otra semifinal disputada en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, Cruz Azul y Tigres UANL empataron 1-1 con goles del uruguayo Gabriel Fernández y del argentino Ángel Correa, respectivamente.

El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León estuvo cerca de anotar a los dos minutos con un remate de cabeza de Correa que tapó el portero Andrés Gudiño y un disparo del uruguayo Fernando Gorriarán que pegó en el poste derecho.

Tigres se puso en ventaja a los 61 minutos cuando Correa definió de derecha en el área después de que el brasileño Rômulo Zanré falló su remate tras un centro de Diego Lainez.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul logró el empate a los 76 minutos con un tiro penal de Fernández después de que el árbitro decretó la pena máxima cuando el defensor Marco Farfan tapó con la mano un disparo del uruguayo José Ignacio Rivero.

El partido de vuelta se disputará el sábado en el estadio Universitario de Monterrey, casa de los Tigres.

Con información de Reuters