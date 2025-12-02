Luego de renunciar a su puesto como mano derecha de Patricia Bullrich, la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue oficializada en su cargo y el presidente Javier Milei le tomará juramento en Casa Rosada. La funcionaria resaltó que va a "sostener y fortalecer" el legado de la senadora electa con su "doctrina de reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio". La ceremonia de jura será en el Salón Blanco y contará con la presencia del Presidente y la primera plana de su Gabinete.
Oficializan a Monteoliva en Seguridad y Milei le toma juramento
En VIVO - Actualizado hace 5 minutos
Fue la secretaria de Seguridad de Patricia Bullrich durante la primera etapa del gobierno de Milei. Ahora dice que seguirá la "doctrina Bullrich" como su reemplazante en el Ministerio.
Hace 29 minutos
Viajar al trabajo fue lo que más aumentó en 2025: alrededor de 80 mil pesos por mes
Tras el aumento que empezó a regir a partir de el lunes en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, una persona que vive en el Conurbano que combina colectivo, tren y subte sufrió un nuevo golpe en su bolsillo solo para viajar a su puesto de trabajo.
El precio por viajar al trabajo desde el conurbano bonaerense a la Ciudad de Buenos Aires se disparó en 2025 y la canasta de transporte fue lo que más aumentó a lo largo del año en comparación al resto de los servicios públicos. Aún con la aplicación de descuentos que ofrece la red SUBE, el costo bordea los 80 mil pesos por mes y solo en llegar al puesto de trabajo. Actualmente, el valor equivale al 23% de un salario mínimo, vital y móvil, cuando hace un año era del 16%.
Hace 1 hora
Arranca un diciembre desafiante y Milei pone en juego su triunfo electoral
El Gobierno cree que ya tiene cerrada la aprobación de su primer Presupuesto en el Congreso y va a fondo para aprobar la reforma laboral antes de que termine el año. Caputo tiene su propio desafío: debe pagar vencimientos por más de 4000 millones de dólares.
Javier Milei pone en juego su triunfo electoral en el primer desafío que tendrá en el Congreso. Arranca hoy un diciembre donde pretende cumplir con esa máxima que reza que después de una victoria en los comicios hay un período de 100 días de gracia para avanzar a fondo en todos los planes de Gobierno posibles. Hacia ahí van los libertarios.
Hace 1 hora
La recaudación vuelve a caer y al Gobierno le faltan dólares y pesos
La administración de Javier Milei enfrenta vencimientos este mes de 13 billones de pesos y en enero de 4.000 millones de dólares, en un contexto de caída de la recaudación y elevado riesgo país. En el mercado preocupa el contexto fiscal y de actividad económica que se suma al incumplimiento de acumulación de reservas con el FMI
El Tesoro compró dólares, pero no le alcanza
La recaudación impositiva cayó por cuarto mes consecutivo en noviembre y agrava el contexto fiscal de la administración de Javier Milei que enfrenta vencimientos por 13,2 billones de pesos en diciembre y por 4.000 millones de dólares en enero en un contexto de desconfianza creciente del mercado que observa con preocupación la falta de reactivación de la economía doméstica y el incumplimiento de la meta central del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Hace 1 hora
Bullrich presentó los cambios en el Código Penal: "El que las hace las paga"
El proyecto entrará en sesiones extraordinarias. Se agravarán las penas como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. La ministra de Seguridad deja su función para que asuma su mano derecha, Alejandra Monteoliva.
El gobierno nacional presentó el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación en el que se endurecen penas como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. "Dejamos atrás la doctrina zaffaronista y pasamos a la del que las hace las paga", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su último día en la función para pasar a ser senadora nacional. El actual código fue sancionado hace más de 10 años y el objetivo de Casa Rosada es cambiar la doctrina del mismo así como también incorporar otras leyes como antimafia, reiterancia y juicio en ausencia.