Oficializan a Monteoliva en Seguridad y Milei le toma juramento

El precio por viajar al trabajo desde el conurbano bonaerense a la Ciudad de Buenos Aires se disparó en 2025 y la canasta de transporte fue lo que más aumentó a lo largo del año en comparación al resto de los servicios públicos. Aún con la aplicación de descuentos que ofrece la red SUBE, el costo bordea los 80 mil pesos por mes y solo en llegar al puesto de trabajo. Actualmente, el valor equivale al 23% de un salario mínimo, vital y móvil, cuando hace un año era del 16%.