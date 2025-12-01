Bullrich se despidió del Gabinete y presentó los cambios en el Código Penal: "El que las hace las paga"

El gobierno nacional presentó el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación en el que se endurecen penas como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. "Dejamos atrás la doctrina zaffaronista y pasamos a la del que las hace las paga", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su último día en la función para pasar a ser senadora nacional. El actual código fue sancionado hace más de 10 años y el objetivo de Casa Rosada es cambiar la doctrina del mismo así como también incorporar otras leyes como antimafia, reiterancia y juicio en ausencia.

"El proyecto establece el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. Actualmente cuando la pena no supera los tres años el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código, se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados", describió el comunicado del Ministerio de Justicia, a cargo de la redacción del proyecto junto a Seguridad y la Secretaría de Legal y Técnica.

Si bien aún no se conoce la letra del texto porque no está presentado de forma oficial, en el anuncio que hizo el Gobierno se adelantó que "las condenas perpetuas no tendrán límite temporal" por lo que cuando "se condene a un delincuente por un homicidio agravado la prisión será perpetua".

El trabajo de Bullrich fue reconocido por el presidente Javier Milei y en la conferencia de prensa de este mediodía los elogios los continuó el Jefe de Gabinere, Manel Adorni, destacando que estableció la ministra "la doctrina Bullrich" por haber cambiado el paradigma de seguridad. Asimismo, Adorni destacó que tendrá una "misión histórica" en el Senado y lo mencionó en relación a que el Gobierno apelará a su trabajo para reconstruir mayorías y conseguir aprobar las distintas reformas.

“La doctrina Bullrich vino para poner fin a este libertinaje, vino a poner fin a ese régimen anárquico que les ataba las manos a las fuerzas del orden y obligaba a la gente a defenderse por sus propios medios. La doctrina Bullrich vino a defender a los argentinos y vino a defender a los que los defienden, porque un país serio es aquel que entiende que la policía debe ser respaldada para poder actuar y cuidar bien a sus ciudadanos”, agregó.

El jefe de Gabinete recalco “el enorme aporte de la doctora Patricia Bullrich al restablecimiento del orden, en Argentina; cuando asumió como ministra de Seguridad Nacional, la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre”, dijo. Explicó que “los piqueteros eran dueños de las calles; ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas y las Fuerzas de Seguridad estaban atadas de pies y manos para actuar”. Recalco que gracias a la gestión de Bullrich “hoy los homicidios bajaron un 11,5% interanual y alcanzan la cifra más baja del último cuarto de siglo. Y las Fuerzas de Seguridad han incautado 80.000 kg de droga, récord en la historia de nuestro país”.

Por eso, Bullrich destacó que a ella no se le pidió la renuncia sino encabezar la lista de senadores por la Capital Federal y destacó a Alejandra Monteoliva como su sucesora. "Seguridad construyó un equipo que puede y podrá seguir adelante con la tarea", marcó la todavía ministra. "Cuando se conforma un equipo y se tiene en claro los objetivos, esa tarea sigue y a mí me mandan a una tarea que no es fácil. Tenemos que reconstruir mayorías para sacar esos cambios tan importantes. Voy a dar una batalla importante junto con los senadores de La Libertad Avanza y con los bloques que son amigos", analizó.