Diputados riojanos pidieron una audiencia urgente con Santilli por fondos adeudados y el impacto del Presupuesto 2026

Los diputados nacionales del bloque peronista de La Rioja solicitaron una audiencia urgente con el minsitro del Interior, Diego Santilli. El objetivo del encuentro será los fondos adeudos que el Gobierno libertario le debe a la provincia del norte y el impacto que tendrá el Presupuesto 2026.

El reclamo de Gabriela Pedrali, Ricardo Herrera, Sergio Casas e Hilda Aguirre se concretó y formalizó en un documento enviado al Ministerio del Interior, donde los legisladores remarcan que los recursos retenidos son fundamentales para garantizar la continuidad de obras, programas sociales, asistencia a municipios y el funcionamiento general de áreas estratégicas del Estado provincial.

Los legisladores nacionales recordaron que La Rioja sostiene desde hace meses un pedido formal para que se regularicen los fondos establecidos por ley y por convenios vigentes. La falta de transferencias, advirtieron, afecta y compromete la planificación presupuestaria y condiciona las decisiones de gestión, que hasta ahora se viene sosteniendo con recursos propios.

Según consigno el portal Nueva Rioja, Sergio Casas afirmó que la prioridad es resolver la cuestión financiera: "La Rioja necesita respuestas urgentes y un diálogo responsable”.

Casas reiteró que el pedido de audiencia no tiene carácter confrontativo, sino que busca “una instancia concreta de trabajo” con el Ministerio del Interior para destrabar los recursos pendientes.

Por su parte, Ricardo Herrera, en diálogo con Medios Rioja, recordó que en su momento solicitaron una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya que el Presupuesto no incluye el punto de coparticipación que le fue quitado a La Rioja. Según indicó, presumen que el Gobierno nacional espera la asunción del nuevo diputado Gino Visconti para recibir a la provincia, ya que pertenece al oficialismo.

Herrera fue contundente: “La situación es preocupante y no hay nada contemplado en obras públicas, viales ni para la provincia”.

Presupuesto 2025

El bloque riojano también pidió que la reunión incluya una evaluación sobre cómo se verán reflejados los fondos adeudados en el Presupuesto 2025, tanto en lo que refiere a gastos corrientes como a inversión pública.

Además, los legisladores insisten en que las transferencias son un elemento estructural para sostener la actividad económica provincial, especialmente en un escenario de ajuste nacional.

El pedido ya fue elevado y desde el entorno de los diputados esperan obtener una respuesta “en breve”, dado que la discusión presupuestaria ingresa en las próximas semanas.

Quintela entregó viviendas a familias damnificadas y fortaleció la asistencia estatal

El gobernador Ricardo Quintela encabezó este viernes la entrega de nuevas viviendas recuperadas a través del Plan Angelelli, destinadas a familias de Patquía que habían sufrido importantes daños por el fuerte temporal que afectó a gran parte de la provincia en enero de 2025.

En total, 24 viviendas resultaron severamente perjudicadas y fueron intervenidas por el Gobierno provincial mediante este programa. Las primeras cuatro unidades totalmente restauradas se entregaron en septiembre, y ahora se suman otras cinco, mientras continúan las obras en las restantes casas afectadas.