Lo llaman "la serpiente metálica" por tener más de 300 vagones y transportar hierro: por qué su presencia es impactante

Muchos lo apodan “la serpiente metálica” y forma parte del sistema de trenes de la Ferrovía Carajás (EFC), operada por Vale. Se trata del tren más grande de Brasil: una formación de 3,5 kilómetros compuesta por 330 vagones que transporta hasta 40 mil toneladas de mineral de hierro. Su presencia es tan imponente que se ha convertido en un símbolo de la magnitud de la industria minera brasileña.

El recorrido une las minas de Carajás, en el estado de Pará, con el puerto de Ponta da Madeira, en São Luís (Maranhão), a lo largo de 892 kilómetros. Esta operación es esencial para sostener el flujo de exportaciones y la competitividad de Brasil en el mercado internacional.

Además de su tamaño, el tren destaca por la tecnología aplicada en su operación. Múltiples locomotoras distribuidas en distintos puntos de la formación permiten mover cargas extremas manteniendo la seguridad, la estabilidad y la eficiencia energética.

Cómo funciona el tren más grande de Brasil

La EFC opera con un sistema de control y monitoreo de última generación, diseñado para coordinar el movimiento de trenes de carga pesada sin afectar la circulación en la red ferroviaria. Según Vale, estas herramientas permiten planificaciones precisas para evitar impactos en las terminales de carga y descarga.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Transportadores de Pasajeros sobre Ferrocarriles (ANPTrilhos), la línea fue concebida para transporte mixto: carga y pasajeros. Su trazado incluye varios municipios de Pará y Maranhão y es considerado uno de los ferrocarriles estratégicos del país.

Las inversiones constantes incluyen duplicación de vías, modernización del frenado automático y mejoras en los sistemas de tráfico ferroviario. Estos avances han ampliado la capacidad operativa del tren y fortalecido su papel dentro de la logística exportadora brasileña.

Un gigante clave para la economía y la ingeniería ferroviaria

El uso de trenes de gran porte genera ventajas logísticas frente al transporte por carretera. La Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) señala que el ferrocarril reduce costos operativos y emisiones de carbono, contribuyendo a una matriz más eficiente y sustentable.

Sin embargo, operar una formación de más de 3 kilómetros representa importantes desafíos. La infraestructura debe soportar tanto el peso como la longitud, y requiere sistemas de seguridad avanzados para garantizar fluidez y estabilidad durante todo el recorrido.

El Ferrocarril Carajás ha sido reconocido por la International Heavy Haul Association (IHHA) como un caso destacado de ingeniería ferroviaria de carga pesada. Con registros récord y una infraestructura en constante evolución, la “serpiente metálica” continúa como un hito para la minería brasileña y para la ingeniería ferroviaria mundial.