Secretario Estado de EEUU planea faltar a reunión de la OTAN en momento crítico para Ucrania, según fuentes

Foto de archivo del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio, tiene previsto ausentarse de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas la próxima semana, informaron dos funcionarios estadounidenses, en una muy inusual ausencia de una reunión transatlántica clave.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, representará a Washington, dijo uno de los funcionarios, que pidió el anonimato para discutir asuntos que aún no se han hecho públicos.

No estaba claro por qué Rubio tenía previsto faltar a la reunión del 3 de diciembre, y sus planes podrían cambiar.

Su probable ausencia se conoce mientras funcionarios estadounidenses y ucranianos se han estado esforzando por acortar distancias sobre el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Algunos diplomáticos europeos se han quejado de que están siendo excluidos del proceso.

Normalmente hay dos reuniones formales de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN al año, y es extremadamente raro que un secretario de Estado estadounidense esté ausente.

En 2017, durante el primer mandato de Trump, el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, planeó inicialmente faltar a una reunión en abril, pero el encuentro se reprogramó para adaptarse a su agenda.

Un portavoz del Departamento de Estado no quiso hacer comentarios sobre la posible ausencia de Rubio, pero dijo que la alianza de la OTAN había sido "completamente revitalizada" durante el Gobierno de Donald Trump y señaló que Rubio se reunió con varios funcionarios europeos recientemente en Suiza.

"El secretario Rubio también se reúne y habla con los aliados de la OTAN regularmente, incluido el fin de semana pasado en Ginebra", dijo el portavoz.

La ausencia de Rubio corre el riesgo de ahondar las dudas sobre el compromiso de Washington con la seguridad europea, que ya se ha visto afectada en los últimos años.

Landau, el diplomático estadounidense que asistirá en representación de Rubio, cuestionó la necesidad de la OTAN en una publicación de junio en X, que luego borró.

Con información de Reuters