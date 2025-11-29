Sábado de lluvia, mate y tortas fritas: receta fácil y rápida.

Este fin de semana del 29 y 30 de noviembre las lluvias se hicieron presentes. Desde las primeras horas de la mañana del sábado, las precipitaciones anunciaron su llegada y el tiempo parecería no mejorar para el domingo. Que mejor que preparar unos mates y unas ricas tortas fritas con este panorama de fondo.

Receta de tortas fritas, para tomar con mates con la lluvia de fondo

Imaginate con la lluvia de fondo, el mate sobre la mesa y una rica torta frita en la boca. Eso es posible si seguís la receta fácil y rápida que te compartimos a continuación, con ingredientes que seguro tenés en casa o que conseguís en cualquier almacen de barrio.

Tortas fritas y mates es la combinación perfecta para los días de lluvia.

Ingredientes (rinde 24 torta fritas)

1 kg de harina 000



2 cditas de sal



2 cditas de polvo para hornear (opcional)



4 cdas de grasa vacuna derretida o 6 cdas de aceite



400–500 ml de agua tibia (lo que tome la masa)



Aceite o grasa para freír



Preparación

Mezclar secos: poné la harina, la sal y el polvo para hornear en un bowl grande.

Incorporar la grasa o el aceite: mezclá con las manos hasta que quede como arenado.

Agregar el agua: sumá el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave. Amasá 5 minutos. Dejála descansar 10–15 minutos tapada.

Dividir y estirar: hacé bollitos del mismo tamaño y estiralos. Recordá hacerles el agujerito en el centro.

Freír: en aceite o grasa bien caliente, dorá ambos lados. Retirá sobre papel absorbente.



Si querés que las tortas fritas salgan bien crocantes por fuera pero sin perder suavidad en el interior, un truco que nunca falla es reemplazar parte del agua por leche. Con usar mitad y mitad ya vas a notar la diferencia, porque la leche ayuda a dorar más rápido y a generar una superficie ligeramente más firme. Además, aporta un sabor más complejo sin llegar a modificar la receta tradicional.

Otro detalle importante es que el aceite esté realmente bien caliente antes de freír, porque si la grasa está tibia, la torta frita absorbe líquido y queda pesada; en cambio, con la temperatura correcta se sella al instante y se forma esa textura crocante tan buscada. Si preferís tortas fritas más tiernas, que se mantengan suaves incluso cuando se enfrían, un pequeño chorrito de vinagre en el agua es una gran ayuda. No cambia el sabor, pero actúa sobre el gluten de la harina haciendo que la masa sea más elástica y fácil de trabajar.