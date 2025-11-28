HBO Max confirmó los estrenos de 2026: las películas y series que se vienen.

HBO Max tuvo su Upfront 2026, en el que anunció cuáles serán los estrenos del próximo año. La plataforma de streaming tiene preparadas 52 semanas de historias nuevas, según adelanto el CEO de la compañía en una conferencia de prensa, de la que El Destape Web formó parte.

El contenido va desde documentales nacionales, pasando por lanzamientos latinoamericanos de la mano de Brasil y México, y ficciones que mantienen en vilo a millones alrededor del mundo, como lo son The knight of the seven kingdoms y la tercera temporada de House of the Dragon, ambos spinoffs de Game of Thrones.

Estrenos latinoamericanos de HBO Max en 2026

El estreno latinoamericano más destacado del 2026 es Viudas Negras. La serie protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa estrenará su segunda temporada. A su vez, se confirmó el lanzamiento de dos nuevas entregas de Margarita, el spinoff de Floricienta de Cris Morena, y una serie documental sobre la Masacre de Flores, con registros nunca antes vistos y entrevista exclusiva a uno de los protagonistas de esta escalofriante historia. A continuación te compartimos la lista completa de estrenos latinoamericanos:

HBO Max confirmó la segunda temporada de Viudas Negras, que se estrenará en 2026.

Como Agua para Chocolate temporada 2: desde el 15 de febrero, con producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault.

desde el 15 de febrero, con producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault. Universo Chespirito: continuará expandiéndose tras la bioserie Sin querer queriendo con nuevos proyectos centrados en Don Ramón y Los Colorado (animada).

continuará expandiéndose tras la bioserie Sin querer queriendo con nuevos proyectos centrados en Don Ramón y Los Colorado (animada). Ciudad de Dios: La lucha no para temporada 2: que se estrenará en la segunda mitad del año.

que se estrenará en la segunda mitad del año. Cautiva: inspirada en un caso real argentino, protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega.

inspirada en un caso real argentino, protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega. Viudas Negras: P*tas y Chorras temporada 2: con Malena Pichot y Pilar Gamboa.

con Malena Pichot y Pilar Gamboa. Máxima temporada 2: nuevamente con Delfina Chaves, centrada en la boda real y los conflictos de la monarquía.

nuevamente con Delfina Chaves, centrada en la boda real y los conflictos de la monarquía. Margarita temporadas 2 y 3: nuevos episodios del spinoff de Floricienta.

nuevos episodios del spinoff de Floricienta. La Masacre de Flores: docuserie dirigida por Juan José Campanella con el testimonio de Matías Bagnato.

Estrenos de series y películas HBO Max 2026

2026 será un año de grandes estrenos en HBO Max. Y es que contará con regresos muy esperados, como House of the Dragon, Euphoria y The Comeback, serie protagonizada por Lisa Kudrow hace 20 años atrás. A su vez, nuevas historias llegan para cautivar. A continuación te contamos cuáles son: