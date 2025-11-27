FOTO DE ARCHIVO. Un avión Airbus A320-200 de Iberia aterriza en el aeropuerto de Lisboa, Portugal

Venezuela revocó la concesión de vuelo a las seis aerolíeas que no reanudaron sus vuelos después del plazo de 48 horas anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Tanto la española Iberia, la portuguesa TAP, las colombianas Avianca, Latam Colombia, la turca Turkish Airlines y la brasileña Gol dejaron de volar el sábado pasado luego de una advertencia que lanzó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos en la que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. El gobierno de Estados Unidos argumentó su decisión ante la "situación potencialmente peligrosa".

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó en la noche del miércoles que el Gobierno de su país "decide quién vuela y quién no" y "se reserva el derecho de admisión". "El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema", manifestó Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En un comunicado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela explicó que tomó la decisión porque las aerolíneas se "sumaron a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos".

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en la nación suramericana.

Las venezolanas Laser y Estelar, que viajan con los proveedores Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, lo que el Gobierno de Caracas denuncia como una "amenaza" para propiciar un cambio de régimen que saque del poder a Maduro, aunque la Administración de Donald Trump asegura que estas acciones se llevan a cabo para combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica.