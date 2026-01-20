Mercedes F1 dice que el diseñador principal Owen dejará el equipo

Imagen de archivo del piloto de Mercedes George Russell durante una parada en boxes durante el Gran Premio de Qatar de Fórmula Uno, en el Circuito Internacional de Lusail, Qatar.

El diseñador principal John Owen dejará la escudería Mercedes de Fórmula Uno ‍a finales ⁠de este año, después de haber participado en el diseño de nueve autos ganadores de campeonatos, según se anunció el martes.

Owen se unió al equipo con sede en Brackley en 2007, cuando competían como Honda.

El equipo ganó los dos títulos como ‌Brawn en 2009 y ⁠Owen fue diseñador jefe ⁠de Mercedes tras la compra de la escudería por parte del fabricante alemán ‍a finales de ese año. Desde 2023 es director de ⁠diseño de autos.

Mercedes ganó ‌ocho títulos de constructores consecutivos de 2014 a 2021. La temporada pasada quedaron subcampeones por detrás de McLaren, que también utiliza motores ‌Mercedes.

"Podemos confirmar ‌que John Owen (...) ha decidido que ahora es el momento adecuado para tomarse un descanso de la F1 y que dejará ​el equipo a finales de este año para comenzar un periodo de suspensión remunerada, después de asegurar la transición a su sucesor", dijo el equipo en un comunicado.

Owen ha participado en el ‍diseño de todos los bólidos de F1 de Mercedes, salvo el W196 de 1954, añadió un portavoz del equipo. El W17 de este año será el ​17º del que ha sido responsable.

Mercedes informó de que el director de ingeniería Giacomo ​Tortora asumirá el cargo de director de diseño de monoplazas en ⁠un grupo supervisado por el director técnico adjunto Simone Resta.

Con información de Reuters