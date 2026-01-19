En la era Milei: el empleo privado formal cayó 3,5% en La Rioja y se perdieron mil puestos en un año

El empleo privado formal continúa en retroceso en La Rioja. Según datos oficiales, en octubre de 2025 el trabajo registrado en el sector privado cayó un 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que implicó la pérdida de alrededor de 1.000 puestos de trabajo formales en la provincia.

La información surge de un informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano, a partir de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De acuerdo con ese relevamiento, en octubre de 2024 había aproximadamente 27.900 trabajadores registrados en el sector privado riojano, mientras que en octubre de 2025 la cifra descendió a unos 26.900 asalariados, confirmando una contracción sostenida del empleo formal.

En el ranking nacional, La Rioja se ubicó como la sexta provincia con mayor caída interanual del empleo privado registrado. A nivel país, el informe indica que solo cinco jurisdicciones lograron incrementos en la cantidad de trabajadores formales, mientras que otras 19 mostraron variaciones negativas. Entre las provincias con mejores desempeños se destacaron San Juan, con un crecimiento del 4,3%, y Santiago del Estero, con un alza del 2,7%. En contraste, las mayores caídas se observaron en Santa Cruz (-10,1%), Chubut (-5,4%), Salta (-4,6%) y Misiones (-4,5%).

Además del deterioro interanual, el informe también relevó la evolución mensual del empleo. En ese sentido, durante octubre el empleo privado formal en La Rioja disminuyó un 0,9% en relación con septiembre, lo que refleja que la tendencia contractiva no solo se mantiene en el largo plazo, sino que también se expresa en el corto plazo.

El estudio aclara que se considera trabajador asalariado registrado en el sector privado a toda persona identificada mediante una Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) que ocupa al menos un puesto declarado por un empleador dentro del sistema de la seguridad social. En esta categoría se incluyen también las empresas con participación mixta, es decir, con capital privado y estatal.

Desde el SIPA explicaron que el empleo registrado es una variable estacional, ya que suele presentar subas y bajas según el momento del año. Por ese motivo, los análisis principales se realizan de manera interanual, comparando el mismo mes de distintos años, aunque también se observa la evolución respecto del mes inmediato anterior para identificar cambios recientes en la dinámica del mercado laboral.

Los datos de octubre confirman que el empleo privado formal en La Rioja atraviesa una etapa de retracción, en un contexto económico que continúa afectando al mercado laboral provincial y que plantea desafíos para la recuperación del trabajo registrado.