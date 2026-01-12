Efecto Milei: La Rioja registró una fuerte caída del empleo en la construcción y acumula 26 meses en baja

En octubre, la provincia de La Rioja fue la tercera del país donde más cayó el trabajo registrado en la construcción. Según los datos relevados, la baja alcanzó el 26,1%, ubicándola detrás de Santa Cruz, que encabezó el ranking con una caída del 41,9%, y de Santiago del Estero, con un descenso del 27,8%. El retroceso se dio en el marco de una disminución general del empleo formal en el sector a nivel nacional, afectando de manera dispar a las distintas provincias.

Según los datos difundidos en el informe de coyuntura que mensualmente publica el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), y que recoge el portal Economía Riojana, en la provincia había 730 obreros de la construcción con empleo formal. En el mismo mes de 2024, la cifra alcanzaba los 987 trabajadores bajo la misma condición laboral. Esta diferencia negativa representó una caída interanual del 26,1% en el sector.

La fuerte caída del empleo formal en la construcción en La Rioja se explica, principalmente, por la paralización de la obra pública dispuesta por el Gobierno nacional. En la provincia, la obra pública absorbe casi la totalidad de la actividad de la industria de la construcción, por lo que su freno tiene un impacto mucho mayor que en otras jurisdicciones. En contraste, la participación de la obra privada en el sector es reducida, lo que limita su capacidad para amortiguar la caída del empleo registrado.

En La Rioja el empleo en la construcción acumula 26 meses consecutivos con los números de empleo en rojo. La caída del trabajo registrado en el sector comenzó en septiembre de 2023 y se prolongó hasta octubre de 2025 inclusive.

A nivel nacional el trabajo registrado en la construcción creció un 0,7% en octubre con relación al mismo mes del año anterior. Esto significa que en octubre de 2025 en La Rioja el empleo formal en el sector quedó un 26,8% por debajo de la media nacional.

El deterioro de la situación laboral en La Rioja durante la gestión Milei

Un relevamiento federal elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabilizó 629 conflictos laborales y cierres de empresas en todo el país durante 2024 y 2025. El informe advierte sobre un marcado deterioro del entramado productivo y una pérdida sostenida de puestos de trabajo, y señala a La Rioja como la provincia más afectada del norte argentino.

Según el documento, los conflictos más frecuentes estuvieron vinculados a despidos, suspensiones, quiebras y cierres definitivos de empresas en diversos sectores de la economía. El estudio abarca los dos primeros años de la gestión del presidente Javier Milei y refleja el impacto de estas situaciones en actividades industriales, comerciales y de servicios a lo largo del territorio nacional. En este contexto, Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja aparecen entre las provincias con mayor cantidad de casos relevados.

En detalle, la provincia de Buenos Aires lidera el ranking con 168 episodios relacionados con despidos, interrupciones de la actividad productiva y procesos concursales. Le siguen Santa Fe, con 65 casos, y Córdoba, con 38. En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron también 38 conflictos, mayormente asociados a cierres de locales gastronómicos y comercios.